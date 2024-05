Analist geeft de weerzinwekkende details waarom KV Oostende failliet moet gaan

KV Oostende stevent op het faillissement af. Enkel een mirakel kan de club nog redden.

Een week geleden leek alles nog de juiste richting uit te gaan. Er stond een overnemer klaar voor KV Oostende, maar vandaag raakte bekend dat de deal niet meer doorgaat. ‘Den Amerikaan’ Paul Conway zou stevig dwarsliggen.

Nochtans leek alles bijna rond. “Mark Campbell, de grootste kandidaat, is zelfs in de kleedkamer geweest toen KV Oostende zich verzekerde van behoud”, klinkt het bij voetbalanalist Tom Boudeweel bij Sporza over de mogelijke overnemer.

Maar Paul Conway heeft volgens Boudeweel inderdaad een eigen agenda. En daar heeft hij een reden voor, eentje die alles kapot maakt: geld. “Als je in de VS een onderneming failliet laat gaan, krijg je een bedrag uit een fonds”, gaat Boudeweel verder.

En het gaat in het geval van een faillissement van KV Oostende om veel geld voor Conway. “Dat bedrag is meer waard dan de aandelen. Het zijn weerzinwekkende verhalen als je hoort wat ze met de club hebben gedaan. Heel raar dat dit kan in ons voetbal”, gaat Boudeweel verder.

De daden van Conway hebben niet alleen gevolgen voor de spelers. Ook 30 personeelsleden van de club zullen bij een faillissement van de club van dag op dag zonder werk zitten.

Dat het verhaal van een familieclub als KV Oostende op deze manier moet eindigen is ronduit verschrikkelijk voor iedereen die de club een warm hart toedraagt.