De (niet altijd zo) rijke geschiedenis van het barrageduel om Europees voetbal en hoe De Condé een goede beslissing maakte voor Genk - Gent

Aanstaande zondag nemen KRC Genk en KAA Gent het tegen elkaar op in de CEGEKA-Arena voor het laatste duel uit de Belgische competitie van het seizoen. Niet elk seizoen moet dat duel worden gespeeld en bij de Limburgers hebben ze enkele weken geleden een goede beslissing genomen.

Op de bank bij de Limburgers: Domenico Oliveiri. Op de bank bij de Oost-Vlaamse bezoekers: Hein Vanhaezebrouck. Wouter Vrancken werd enkele weken geleden door De Condé & co de laan uitgestuurd bij KRC Genk.

Achteraf bekeken is dat misschien geen overbodige luxe gebleken, want de coach tekent meer dan waarschijnlijk volgende week een contract bij ... KAA Gent. Op die manier had het barrageduel om Europees voetbal bizar kunnen worden.

© photonews

Tussen Vrancken en Gent lopen de gesprekken goed, horen we in de wandelgangen. Een akkoord is er nog niet getekend, maar het zou een kwestie van details zijn én van wachten op de barragewedstrijd om alles te regelen.

Ook met onder meer Hein Vanhaezebrouck, die normaliter een sabbatjaar neemt waarin hij hoopt opnieuw wat analysewerk te gaan doen en zich wat meer wil focussen op het buitenlands voetbal. Ook het gezin zal extra aandacht krijgen.

De situatie Wouter Vrancken is ontmijnd

De barragewedstrijden om Europees voetbal hebben ondertussen al een rijke geschiedenis, al is er lang niet elk seizoen effectief zo'n wedstrijd. Ook de Buffalo's zelf profiteerden al van het systeem waarbij iedereen op voorhand zeker is van Europees voetbal.

Doordat bekerwinnaar Antwerp vorig seizoen ook de titel pakte, was winst in play-off 2 vorig seizoen voor de Gentenaars voldoende voor de voorrondes van de Conference League. Daarom dat ze het dit seizoen door bekerwinst van Union ook opnemen tegen het nummer 5 in plaats van het nummer 4 uit de Champions' play-off.

© photonews

Een jaar eerder gingen ze als bekerwinnaar en winnaar van play-off 2 ook rechtstreeks Europa in en was er ook geen barrageduel, het jaar daarvoor profiteerden ze als winnaar van play-off 2 van de bekerwinst van KRC Genk dat toen tweede werd in de competitie.

Vier jaar geleden was er dan weer de coronacrisis, waardoor er toen zelfs geen play-offs of barragewedstrijden werden gespeeld. De laatste échte testwedstrijd om Europees voetbal dateert op die manier van 26 mei 2019.

Al vijf jaar wachten op barragewedstrijd

Toen won Charleroi play-off 2 en mocht het naar de Bosuil om daar Antwerp partij te geven. Het nummer vier uit de competitie zou uiteindelijk met 3-2 winnen en zo het Europees ticket thuishouden. Een jaartje eerder hield Genk dan weer Zulte Waregem af met een 2-0 overwinning in eigen huis.

In 2017 kon de winnaar van play-off 2 (Genk) ook niet winnen op bezoek bij het nummer 4 uit play-off 1, toen Oostende. In 2016 was Genk als nummer vier dan weer de betere van Charleroi over een dubbel testduel, in 2015 haalde Charleroi het vanuit play-off 1 dan weer van KV Mechelen.

Zulte Waregem profiteerde in 2014 van het feit dat Oostende geen Europese licentie had, in 2013 leek Gent vanuit play-off 2 op weg naar Europees voetbal. De 1-0 uit de heenmatch in het Ottenstadion kreeg echter een 7-0 dreun als antwoord op Sclessin.

Een jaartje eerder had Gent het als nummer 4 dan weer geklaard tegen Cercle Brugge, in 2011 waren er opnieuw geen testmatchen omdat Standard als bekerwinnaar tweede werd. De eerste en enige keer dat de winnaar van play-off 2 het wél haalde was in het eerste jaar met play-offs.

7 keer play-off 1, 1 keer play-off 2 en zes keer ... geen barragewedstrijd

Uitgerekend Genk klopte toen in een dubbel duel het verrassende STVV. In veertien jaren play-offs won de winnaar van play-off 2 dus één keer het finale duel, terwijl de winnaar van play-off 1 het in totaal zeven keer haalde. Door diverse omstandigheden kwam het zes keer niet tot barrages.

KRC Genk heeft - zeker met het thuisvoordeel - de beste papieren om het zondag te gaan halen, al zal KAA Gent heel graag voor de vierde keer op rij de Conference League willen halen - ook dat zou een mooie prestatie zijn.