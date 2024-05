Hein Vanhaezebrouck heeft geschiedenis geschreven bij AA Gent: hij laat een kolossaal erfgoed achter... en een enorme taak voor zijn opvolger

Het einde van een tijdperk wordt het bij KAA Gent. Hein Vanhaezebrouck verlaat de club. De excentrieke coach heeft de geschiedenis van de Buffalo's getekend en heeft de club verschillende niveaus doen stijgen - in twee periodes én met een titel tot gevolg.

Op 13 mei werd het officieel gemaakt: Hein Vanhaezebrouck verlaat KAA Gent. "De hele club is uiterst dankbaar voor het toewijding en de passie die Hein altijd heeft getoond. Hij heeft onze ploeg in totaal 371 officiële wedstrijden getraind."

"Zijn naam is voor altijd gegraveerd in de geschiedenis van onze club, zal altijd geassocieerd worden met KAA Gent en zal ook voor altijd in het hart van onze supporters blijven leven", aldus de Buffalo's in een persbericht.

Hein Vanhaezebrouck is een icoon van KAA Gent

Het was de tweede keer dat "HVH" in de Ghelamco Arena (recentelijk omgedoopt tot "Planet Group Arena") trainer was. Eerst stond aan het roer van de Gentenaars van 2014 tot 2017, later keerde hij terug in 2020. Het is een understatement om te zeggen dat hij een stempel heeft gedrukt op de club.

Komende van KV Kortrijk kwam Vanhaezebrouck dus aan bij KAA Gent in mei 2014. In zijn eerste volledige seizoen bij de Buffalos behaalde hij een ongekende prestatie: het winnen van de Belgische titel, de eerste in de toen 115-jarige geschiedenis van de Gentenaren.

KAA Gent bereikte vervolgens de Champions League en maakte meer dan ooit indruk, door door te stoten naar de achtste finales. Europees overwinteren in het Kampioenenbal, dat is enkel de echt groten al gelukt.

Een niet al te succesvolle tussenstop bij Anderlecht...

In september 2017 bleven de resultaten uit. De inwoner van Kortrijk gooide de handdoek in de ring. Een maand later tekende hij bij RSC Anderlecht, destijds de regerende Belgische kampioen. In iets meer dan een jaar aan het roer bij de Paars-witten slaagde hij er niet in om aan de verwachtingen te voldoen.

© photonews

De Brusselaars beleefden een rampzalige campagne in de Champions League. Ze eindigden het reguliere seizoen op de tweede plaats en speelden voor de titel tot de laatste drie speeldagen van de Play-offs. Drie opeenvolgende nederlagen - tegen Standard, Genk en... KAA Gent bezegelden het einde van het seizoen.

In december 2018, nadat Anderlecht drie nederlagen leed in vier wedstrijden, namen ze afscheid van Vanhaezebrouck. Hij bleef bijna twee jaar zonder club. Daarna keerde hij terug naar de Buffalo's, zijn grote liefde.

Terug bij KAA Gent, voor beter en voor slechter

In vier seizoenen zal KAA Gent slechts één keer deelnemen aan play-off 1. Bij de stopzetting van het kampioenschap vanwege Covid eindigden ze als tweede, 15 punten achter Club Brugge. Natuurlijk zijn er enkele hoogtepunten te onthouden: de Europese avonturen in de vorige Conference League en de overwinning in de bekerfinale tegen Anderlecht in 2022.

Dit seizoen stond KAA Gent tot halfweg het seizoen vooraan in de competitie. Daarna stortten ze in, grotendeels door het vertrek van Fofana, Cuypers en Orban. Vanhaezebrouck werd bekritiseerd om zijn aanpak van de Orban-situatie.

Hij heeft niet nagelaten om deze transfers openlijk aan te vechten bij de clubleiding. De overwinning in de Europe Play-off wordt overschaduwd door de interne spanningen en een nieuw seizoen dat veelbelovender leek dan wat er uiteindelijk uitkwam.

Een enorm erfgoed, Wouter Vrancken staat voor een uitdaging

Of je hem nu leuk vindt of niet - zijn conflicten met andere coaches en de arbitrage zijn niet te tellen -, Vanhaezebrouck heeft de geschiedenis van KAA Gent gemarkeerd en een kolossaal erfgoed achtergelaten.

© photonews

"Mijn tweede periode heeft veel energie gevraagd van iedereen. Ook van mezelf. De missie was veel moeilijker dan mijn eerste passage", reageerde hij bij het bekendmaken van zijn vertrek in een emotionele boodschap.

Zonder twijfel zal zijn opvolger Wouter Vrancken veel werk te verrichten hebben om nieuw leven in KAA Gent te blazen en hen in staat te stellen de top te bereiken. Vanhaezebrouck zal een welverdiend jaar rust nemen, voordat hij waarschijnlijk terugkeert om een team in België of ergens anders te coachen. Wordt vervolgd: "Het is geen pensioen", gaf hij zelf aan.