Hein Vanhaezebrouck is zeer duidelijk over zijn toekomst

Nog twee wedstrijden moet KAA Gent spelen dit seizoen. Daarna zal - al dan niet met een Europees ticket in handen - afscheid genomen worden van Hein Vanhaezebrouck. Rest de vraag: wat gaat die volgend seizoen doen?

De voorbije maanden werd Hein Vanhaezebrouck al gelinkt aan Schalke 04 - als Karel Geraerts er zou vertrekken - en zelfs Club Brugge. Toch lijkt het er nu op dat de coach van KAA Gent zijn beslissing heeft genomen.

"De toekomst is dat ik even andere dingen zal doen. Het is geen pensioen, al weet je het natuurlijk nooit. Ik wil graag ooit terugkomen in het actieve voetbal, maar volgend seizoen zal het geen actief verhaal worden", aldus Vanhaezebrouck in Extra Time.

"Ik zal volgend seizoen geen actieve rol innemen in een voetbalclub. Niet als trainer, maar ook niet als technisch directeur in de omkadering van een club. Niet in Gent, niet bij een andere Belgische club en ook niet in het buitenland."

Analysewerk en meer met het gezin tijd doorbrengen?

Hein Vanhaezebrouck wil wat meer aan zijn gezondheid denken en ook wat meer thuis zijn de komende tijd. Ook hoopt hij wat analysewerk te kunnen verrichten om zo wat bij te blijven met het Belgisch voetbal de komende maanden.

En de coach van Gent zou zich ook graag wat meer gaan bezig houden met het buitenlands voetbal. Op die manier moet hij het komende jaar opnieuw veel gaan bijleren, wat hem daarna opnieuw sterker zou moeten gaan maken als coach of in een andere actieve rol.