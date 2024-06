René Vandereycken is hard en wijst schuldigen aan voor slecht seizoen bij KRC Genk

KRC Genk beleefde geen goed seizoen. De Limburgers liepen na alle tegenslagen nu ook Europees voetbal voor volgend seizoen mis.

KRC Genk heeft serieus afgezien het voorbije jaar. Na de titel te missen op de laatste speeldag van afgelopen seizoen ging het allemaal bergaf in Limburg.

Racing Genk werd in de Conference League al in de groepsfase uitgeschakeld. KV Oostende knikkerde de Limburgers uit de beker en er moest gevochten worden voor de Champions' Play-offs om nadien nog naast een Europees ticket te grijpen.

René Vandereycken ziet dat dit alweer lastig is om te verwerken voor de club. "Voor Genk zal deze uitslag een zware klap zijn: het is toch een serieuze domper als je Europees voetbal mist. Het is zo een ontgoochelend seizoen geworden, nadat het eerder snel uitgeschakeld was in Europa en in de beker", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Hij wijst ook schuldigen aan. "Het is voor mij niet de schuld van de trainers of de spelers, wel van zij die de kern samenstellen. Op korte termijn is er niet goed gewerkt, met veel vertrokken sterkhouders zoals Trésor, Paintsil, Arteaga en Munoz. Die jongens zijn niet voldoende vervangen."

"De mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, moeten in de spiegel kijken, maar dat gebeurt zelden: meestal wijst men dan naar de staf. Fout. Men had doorheen het seizoen het verwachtingspatroon moeten aanpassen, omdat er simpelweg minder kwaliteit aanwezig was. Ik snap dat het financieel noodzakelijk is om te verkopen, dat is zo voor elke club, maar dat had beter aangepakt moeten worden", besluit hij.