De adembenemende comeback van NAC: hoe Jan Van den Bergh het onmogelijke mogelijk maakte

NAC verloor dan wel met 4-1 toch promoveert NAC naar de Eredivisie dankzij een 6-2 overwinning in de heenmatch. Jan Van den Bergh had er geen woorden voor.

Jan Van den Bergh was al de held

Vorige wedstrijd kroonde Jan Van den Bergh zich al bijna tot held bij NAC. Ex-Beerschotter wordt onwaarschijnlijke cultheld in Nederland en komt na glansprestatie met opvallende excuses

Nu was de promotie een feit en dit zorgde voor een prachtig interview na de wedstrijd.

Dit was een thriller

“Bij onze ploeg kon het maar op een manier”, vertelde Van den Bergh in de microfoon van sportzender ESPN aan interviewer Hans Kraay Jr. “Dit was een thriller met de groeten van Casper Staring. Ongelooflijk!

Op een zeker moment stond NAC 4-0 achter en begonnen de twijfels te komen. "Wij brengen onszelf altijd in de moeilijkheden, een rode draad doorheen dit seizoen. Het laatste half uur ging het beter, maar daarvoor voelde ik zo veel druk op de groep. Die ruime uitslag, de lange periode tussen de heen- en de terugmatch... We stonden stijf van de spanning, maar dan komen we 4-0 achter en plots is de spanning weg. En dan doen we dit nog. Ik kan het niet anders verwoorden, ik ben sprakeloos.”