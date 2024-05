Jeugd van KV Oostende krijgt fantastisch nieuws te horen: "Doorstart gegarandeerd"

Ook na het nakende faillissement van KV Oostende zal er zeker jeugdvoetbal blijven op 'de Schorre'. Hiervoor wordt een nieuwe VZW opgericht die een doorstart voor de eigen jeugdspelers garandeert.

Er kan desgevallend ook een eerste elftal aan worden gekoppeld dat dan weliswaar in vierde provinciale zou aantreden, laat KVO weten. "De komende dagen en weken wordt er echter nog verder gekeken om voor het eerste elftal een nog aantrekkelijkere nieuwe start te kunnen creëren", klinkt het verder.

De nieuwe VZW wordt opgericht met steun van de drie voornaamste sponsors van de jeugd: Gino Vanderhaeghen van Noordzee Interieur, Carlo Durie van Ford Unicars en Luc Dekimpe van Schilderwerken Dekimpe. Zij garanderen zo een zekere verderzetting van de jeugdactiviteiten.

Jeugddirecteur Rik Coucke: “Die drie bedrijven zijn de voorbije jaren steeds trouwe commerciële partners geweest en in deze moeilijkste tijd voor de club ooit blijven ze zich engageren voor het Oostendse jeugdvoetbal. We zijn hen hier dan ook zeer dankbaar voor."

"Met de oprichting van deze VZW en het daaraan gekoppelde nieuwe stamnummer garanderen we dat er sowieso een plan is om een club te hebben om de jeugdspelers in te huisvesten. Mocht er in de tussentijd nog een interessantere oplossing uit de bus komen voor de eerste ploeg, dan kunnen we nog zien om aan te sluiten bij dat project."

"Maar intussen hebben we wel al de garantie dat er ook volgend seizoen jeugdvoetbal is op de Schorre voor onze spelers. Dat was vanuit het jeugdbestuur de absolute prioriteit.”