Anderlecht, Club Brugge of toch nog Union SG: de scenario's op een rijtje, wat zonder halvering van de punten en wie haalt het volgens u?

Nog twee speeldagen te gaan in de Jupiler Pro League en het blijft enorm spannend aan de top van de Champions' Play-offs. RSC Anderlecht was de lachende derde van de match tussen Club Brugge en Union SG, de komende twee weken gaan we alles weten.

Eerst en vooral de huidige stand van zaken. RSC Anderlecht is door het gelijkspel tussen Club Brugge en Union SG maandagavond de nieuwe leider in de Champions' Play-off. Ze hebben 46 punten, evenveel als Club Brugge. Union volgt op 43 punten. Pro memorie: bij een gelijk puntenaantal zou Union SG kampioen worden, want zij kregen er bij de start van de play-offs geen half puntje bij. RSC Anderlecht en Club Brugge wel, maar RSC Anderlecht heeft momenteel de voorsprong op blauw-zwart door de reguliere competitie. Stand G P W G V G = Vorm 1. Anderlecht 8 46 4 2 2 11-8 3 V W G G W 2. Club Brugge 8 46 6 2 0 20-6 14 W W W W G 3. Union SG 8 43 2 2 4 13-11 2 V W W G G 4. Cercle Brugge 8 36 3 3 2 12-11 1 V V G W W 5. KRC Genk 8 34 3 1 4 7-15 -8 W V V V V 6. Antwerp 8 29 1 0 7 4-16 -12 W V V V V In een scenario zonder de halvering van de punten stond Union SG trouwens met 78 punten (70+8) nog steeds op kop in het klassement, op de voet gevolgd door RSC Anderlecht (77, 63+14). Club Brugge zou 71 (51+20) punten hebben en mathematisch zelfs de titel niet kunnen pakken, ondanks een prima reeks. RSC Anderlecht staat nu dus in polepositie. De laatste twee speeldagen heeft het aan 4 op 6 altijd genoeg om de titel te pakken. Dat becijferde ook Marc Coucke ondertussen al. "4/6=35", klonk zijn nieuwe wiskunde op Instagram - verwijzend naar de eventuele 35e titel als landskampioen. Eens te meer in polepositie, ondanks het goede seizoen van Union SG. Anderlecht kan dit weekend al kampioen worden RSC Anderlecht heeft de beste papieren. Als het zelf wint van Club Brugge, dan kan het zelfs al kampioen zijn als Union SG niet wint van Cercle Brugge. Anders wordt het pas op de slotspeeldag beslist. Paars-wit speelt nog thuis tegen Club Brugge en op bezoek bij Antwerp, Club Brugge nog uit bij Anderlecht en thuis tegen Cercle Brugge en Union SG nog uit bij Cercle Brugge en thuis tegen Genk. Cercle (36) en Genk (34) zijn nog in een strijd verwikkeld om plaats vier en kunnen de punten dus ook nog goed gebruiken - door de bekerwinst van de Brusselaars hebben zij een extra voordeel. Anderlecht wordt kampioen als ... Het wint van Club Brugge en niet verliest van Antwerp

Het gelijkspeelt tegen Club Brugge en wint van Antwerp

Het wint van Club Brugge, maar verliest in Antwerp én Union SG geen 6 op 6 pakt

Het verliest van Club Brugge, maar wint van Antwerp én Union SG geen 6 op 6 pakt én Club Brugge verliest van Cercle

Het twee keer gelijkspeelt en Union SG geen 6 op 6 pakt en Club Brugge verliest van Cercle

Het gelijkspeelt tegen Club Brugge, verliest van Antwerp én Club Brugge verliest van Cercle én Union SG geen 4 op 6 pakt Club Brugge wordt kampioen als ... Het 6 op 6 pakt

Het wint van Anderlecht en niet verliest tegen Cercle Brugge

Het wint van Anderlecht en verliest tegen Cercle Brugge én Anderlecht niet wint van Antwerp én Union SG geen 6 op 6 pakt

Het gelijkspeelt tegen Anderlecht en wint van Cercle Brugge én Anderlecht niet wint op Antwerp

Het gelijkspeelt tegen Anderlecht en gelijkspeelt tegen Cercle Brugge én Anderlecht verliest van Antwerp én Union SG geen zes op zes pakt Union wordt kampioen als ... Het 6 op 6 pakt en Anderlecht en Club Brugge maximaal 3 op 6 pakken

Het 4 op 6 pakt en Anderlecht en Club Brugge tegen elkaar gelijkspelen en daarna verliezen van Antwerp en Cercle Brugge Een tweetal weken geleden lanceerden we ook al eens een poll. Toen zag u Club Brugge nog als grootste favoriet om de titel te pakken, met meer dan de helft van de stemmen: 56 procent. De twee andere clubs volgden op grote afstand. Is uw mening wat dat betreft ondertussen veranderd, door onder meer het gelijkspel tussen Club Brugge en Union SG? Dan horen we dat graag van u. Uw mening telt, ook met de eindstreep in de Champions' Play-off in zicht.

