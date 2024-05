Genk en Cercle Brugge wrijven in de handen door bekerwinst Union SG

Union Saint-Gilloise heeft zijn prijsje beet. En dat heeft meer dan waarschijnlijk ook meteen zijn gevolgen voor een aantal andere ploegen. Genk en Cercle Brugge mogen alvast in hun handen wrijven.

Union heeft de Belgische Beker gewonnen tegen Antwerp, en dat heeft ook een verandering teweeggebracht wat betreft de toewijzing van Europese plaatsen. De Beker van België geeft namelijk recht op de Europa League.

Normaal gesproken geeft de derde plaats in de competitie - op dit moment ingenomen door Union - recht op een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League. Dit is het vierde beste ticket dat wordt toegekend in België.

© photonews

Door voor het eerst in 110 jaar de Croky Cup te winnen, heeft RUSG zich ten minste verzekerd van het derde beste ticket, namelijk dat wat directe toegang geeft tot de play-offs van de Europa League, de vierde ronde, dus de laatste voor de groepsfase.

De vijfde van de competitie in Europa?

Als Union eindigt in de top drie (met een voorsprong van acht punten op Genk met nog drie wedstrijden te spelen zijn de kansen hoog), dan zal de vierde van de competitie meteen geplaatst zijn voor de tweede voorronde van de Europa League.

Dit betekent dus dat de vijfde, namelijk Genk, Cercle Brugge of Antwerp, zal strijden tegen de winnaar van de Europe Play-off Gent voor een ticket naar de tweede voorronde van de Conference League. Genk (34 punten) en Cercle Brugge (33 punten) mogen zo dromen van een rechtstreeks Europees ticket.