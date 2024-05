EK-hotel moest voor Rode Duivels nieuwe televisies kopen en daar is goede reden voor

De Rode Duivels strijken deze zomer neer in het Schlosshotel Monrepos in Ludwigsburg. Al was er maar één groot probleem.

Voetballegendes Paolo Maldini, Roberto Mancini, Gianluca Vialli sliepen er tijdens het EK van 1988 en daar zijn ze in het Schlosshotel nog altijd heel erg trots op.

Pas in januari heeft de Belgische voetbalbond toegehapt voor het hotel. Daar worden op dit moment nog heel veel werken uitgevoerd om alles piekfijn in orde te brengen.

Zo werd er een nieuw verwarmingssysteem geplaatst en beschikt elke kamer nu ook over airconditioning. De 77 kamers zijn allemaal voor de Rode Duivels en werden volledig herschilderd.

Al was er voor de voetbalbond maar één iets dat zeker moest vervangen worden, zo vertelt de directeur van het hotel aan Het Laatste Nieuws. “Eigenlijk hadden de Belgen maar één eis: nieuwe televisies. Onze oorspronkelijke tv's zijn dertien jaar oud”, klinkt het.

Want er is een goede reden waarom de televisies niet meer voldeden. “Daar past geen HDMI-kabel in, waardoor de Duivels hun PlayStations niet zouden kunnen aansluiten. We hebben dus geïnvesteerd in nieuwe tv's op alle kamers.”

In de tuin wordt ook nog een zwembad aangelegd, want dat was niet voorzien. Een echte must is het niet, want het is uiteraard afwachten of het weer een zwembeurt wel zal toelaten deze zomer in Duitsland.