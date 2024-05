"Einde van een tijdperk": klare taal over wat er bij Antwerp zal gebeuren

Arbnor Muja verliet begin februari Royal Antwerp FC. Hij trok naar het Turkse Samsunspor, maar mist zijn oude liefde duidelijk.

Arbnor Muja speelde op 8 februari als basisspeler mee in de bekermatch op bezoek bij KV Oostende. Na 64 minuten werd hij vervangen en zagen de supporters hem nooit meer terug. Drie maanden later spreekt hij eindelijk over zijn vertrek.

“Ook voor mij kwam die transfer als een verrassing”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. “Want laat het duidelijk zijn: het was niet mijn keuze om weg te gaan. Antwerpen was mijn tweede thuis geworden. Ik voelde mij er goed en speelde dolgraag voor Antwerp. Jammer genoeg gaf de club mij eind januari te kennen dat de liefde niet meer wederzijds was.”

Echt gepusht is hij zeker niet, maar Muja kreeg te horen dat het beter was om te vertrekken. Anders zou zijn situatie complex worden, zo klonk het. “Ach, ik begreep de beslissing van de club niet helemaal. Maar zo werkt de voetbalwereld nu eenmaal, zeker? Je situatie kan van de ene dag op de andere veranderen. Daar moet je tegen kunnen.”

Twijfel

Muja twijfelde om toch te blijven en zelfs nu zit hij nog met vraagtekens en twijfel of hij wel de juiste keuze gemaakt heeft. Hij mist de club, de fans en de stad duidelijk. Al was het misschien ook gewoon uitstel van executie geweest.

“Ik hoor af en toe ook weleens iets waaien. Er zal waarschijnlijk nog een aantal jongens vertrekken. Ook de coach gaat weg. Ik denk dat je dus gerust over het einde van een tijdperk mag spreken. Een gouden tijdperk. En ik ben fier dat ik daar deel van heb kunnen uitmaken.”