Nog veel werk om Europees te halen: Gent faalt in eerste match als winnaar Play-off 2, OHL pakt 6 op 6 tegen Buffalo's

KAA Gent haalt vooral het nieuws met de nakende komst van Vrancken, maar moet eerst nog Europees voetbal afdwingen. Het heeft de eindwinst in de Europa Play-offs al binnen. Om het straks te halen in de barragematch voor het laatste Europees ticket, zal het beter moeten dan tegen OHL.

Veel recente berichten over de overstap van Wouter Vrancken naar Gent de laatste tijd, maar in de laatste matchen van het seizoen 2023-2024 zet Hein Vanhaezebrouck daar nog de sportieve lijnen uit. Hij had basisplaatsen veil voor Nurio, Gerkens, De Sart én Kums. Gandelman zat voor het eerst sinds lang op de bank.

Russo kopt OHL naar 0-1

Die vier wijzigingen hadden niet het beoogde effect en daar zat de vroege 0-1 voor iets tussen. Russo kopte de prima aangesneden hoekschop van Maziz knap in de rechterhoek. Gent had in de eerste helft 72% balbezit, maar ook moeite om een hoog tempo op te leggen. Kwam het door de plotse warme temperaturen dit weekend?

© photonews

In elk geval leek het zo wel een zondagse wandeling in het park, zeker onder dat zonnetje. En OHL speelde ook gewoon goed georganiseerd. Met het einde van de eerste helft in zicht kon Kums wel eens Tissoudali afzonderen. Het listig balletje van de Marokkaan was onvoldoende om doelman Prévot te verschalken.

© photonews

Vanhaezebrouck opteerde om drie van de vier spelers die hij een kans had gegeven weer te wisselen bij de rust. Dat leidde niet tot veel meer schwung. Integendeel, Gent moest oppassen om niet de 0-2 te slikken. Maertens knalde op Roef en bood na Gents balverlies Mueanta de 0-2 aan, de Thaise aanvaller liet het liggen.

Wake-up call voor Gent

Desondanks won OHL, goed voor zijn 4e overwinning in 6 duels, waarvan 2 zeges tegen Gent. Dat stelde zelf teleur. Was het decompressie na het winnen van de Europe Play-offs? In elk geval moet het aanvallend veel beter om straks een tegenstander uit de Champions' Play-offs te kunnen verslaan, wie het ook wordt.