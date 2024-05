Hein Vanhaezebrouck zet voor vertrek bij Gent de puntjes op de i: "Dat zijn diegenen die ik heb aangevallen"

Hein Vanhaezebrouck is aan zijn laatste weken bij KAA Gent bezig. Tijd om de dingen op de i te zetten over een aantal thema's.

Hein Vanhaezebrouck is in zijn twee passages bij KAA Gent niet te beroerd geweest om zijn meningen in de verf te zetten, ook niet ten aanzien van het bestuur. Als hij straks vertrekt en eventueel bij een nieuwe club aan de slag gaat, zal hij zich misschien nog wel eens naar de haren grijpen over de staat van de terreinen.

Op dat vlak valt er in Gent momenteel niet te klagen. "Wij hebben het beste veld van België", looft Vanhaezebrouck de omstandigheden die op wedstrijddagen voor de spelers gecreëerd zijn. "Een grote chapeau aan Matisse, onze greenkeeper die van Oostakker naar Gent gekomen is om dit te realiseren."

Lof voor greenkeeper Gent

"Hij heeft er eindelijk de middelen voor gekregen. Chapeau voor hem", klinkt het nog. Lag Vanhaezebrouck in het verleden dan niet eens op ramkoers met de mensen die de velden in Gent onderhouden? "Het probleem lag toen niet bij de greenkeeper, maar bij de personen die verantwoordelijk zijn voor het materiaal dat hij krijgt."

"Er werd hierover eens bericht op een manier dat iedereen dacht dat ik de greenkeepers had aangevallen", vervolgt Vanhaezebrouck. "Dat was absoluut niet het geval, dat heb ik niet gedaan. Zij die hen moesten voorzien van materiaal, dat zijn diegenen die ik heb aangevallen. Niet de greenkeepers. Dat is toen misbegrepen."

Vertrek Vanhaezebrouck wenkt

Opnieuw een misverstand dat de wereld uit is geholpen. "Zo heb ik dat toch nog kunnen zeggen voor ik vertrek", besluit de huidige coach van de Buffalo's.