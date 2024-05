Wordt dit de nieuwe coach van KRC Genk? Limburgers willen voormalige kampioenenmaker terug naar Limburg halen

KRC Genk is de zoektocht naar een nieuwe coach volop gestart. De kans is groot dat er een oude bekende op de Limburgse bank komt zitten.

Het huwelijk tussen KRC Genk en Wouter Vrancken liep een week geleden helemaal fout. Toen uitlekte dat de coach volgend seizoen aan de slag zou gaan bij KAA Gent - al is die deal nog niet officieel - besliste Genk om per direct een einde te maken aan de samenwerking. Of in het vakjargon: beide partijen gingen in onderling overleg uit elkaar.

Genk is inmiddels volop op zoek naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. Volgens onze informatie is er één persoon die helemaal bovenaan de lijst met kandidaat-coaches staat: Besnik Hasi. Bovendien is de voormalige coach van onder meer RSC Anderlecht en KV Mechelen (binnenkort) vrij.

Hasi stopt na het seizoen als coach Achter De Kazerne. Malinwa wil dan wel héél graag door met Hasi, maar er werd geen akkoord gevonden. Hasi was in beeld bij Gent, maar uiteindelijk kozen De Buffalo's voor Vrancken. De komst van Hasi naar Genk zou de cirkel alvast rond maken.

Voor Hasi zelf zou het overigens een grootse terugkeer worden. De voormalige middenvelder speelde vijf seizoenen in het shirt van De Smurfen en was zelfs één van de sterkhouders van de kampioenenploeg in 1999. Hij versierde in Limburg bovendien zijn toptransfer naar Anderlecht.

Wie wordt de nieuwe coach van KRC Genk?

De komende dagen en weken worden alvast cruciaal. Het is de bedoeling dat de partijen na afloop van het seizoen rond de tafel gaan zitten. Op die manier kan Hasi het hoofdstuk bij Mechelen afsluiten. De coach gaf zelf al aan dat hij liefst in België actief wil blijven. Een terugkeer naar Genk lijkt dus met de minuut realistischer te worden.