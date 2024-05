📷 5,8 miljoen euro: Real Madrid krijgt nog heel zure factuur voor Eden Hazard

Hij is al bijna een jaar gestopt bij Real Madrid. Toch kost Eden Hazard de ploeg nog handen vol geld, zo blijkt nu.

Eden Hazard verbrak vorig jaar zijn contract bij Real Madrid. Daarmee leek alles volledig afgehandeld, maar dat is niet zo voor zijn vorige club Chelsea.

Zij verdienen nog 5 miljoen pond, omgerekend 5,8 miljoen euro, aan de ex-Rode Duivel. Dat schrijft de Engelse krant The Telegraph.

De reden is alvast duidelijk: in de transferdeal tussen Chelsea en Real Madrid stond dat de Engelse club die bonus nog kreeg als de Koninklijke de finale van de Champions League zou halen. En dat is gebeurd.

Real Madrid betaalde in 2019 maar liefst 115 miljoen euro voor Hazard, maar veel plezier hebben ze daaraan niet gehad. Onze landgenoot was enorm veel geblesseerd en speelde nauwelijks wedstrijden voor de Spanjaarden.