Antwerp heeft naast Ilenikhena nog eentje die veel geld gaat opbrengen: half Engeland jaagt op hem

Hij komt zoveel niet in de kijker gezien zijn positie, maar de scouts hebben hem wel in hun boekje genoteerd. Mandela Keita is hot, vooral over de plas. In Engeland zijn er tal van clubs die in de middenvelder een interessant profiel zien.

Antwerp huurde Keita dit seizoen voor zo'n drie miljoen euro van OH Leuven. Da's heel veel, maar het is eigenlijk al deel van zijn aankoopprijs. Want Antwerp heeft een verplichte aankoopoptie in het contract staan. Straks moeten ze dus nog een paar miljoenen doorstorten aan OHL. Maar de kans is klein dat hij volgend seizoen nog bij Antwerp zal spelen. Hij is duur en Antwerp wil cashflow genereren met de huidige spelersgroep. Samen met George Ilenikhena moet Keita straks de clubkas gaan spijzen. Dat hoeft geen al te groot probleem te worden, want vanuit Engeland is er heel veel interesse. Leeds, Norwich en Blackburn uit The Premiership volgen hem. Maar ook Premier League-clubs als Nottingham Forest, West Ham United en... Manchester United. In de winter kwam het Franse Rennes zelfs al aankloppen bij The Great Old. Keita ziet een overstap naar Engeland wel zitten, maar wil ook voor het juiste project kiezen. Nottingham staat bijvoorbeeld nog op een gevaarlijke plaats. Bij Antwerp hopen ze dat Domenico Tedesco hem deze zomer nog meeneemt naar het EK. Dat zou immers betekenen dat zijn transferprijs nog omhoog gaat. Maar die kans is klein geworden...