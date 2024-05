Fans van KAA Gent willen het ultieme eerbewijs voor Hein Vanhaezebrouck aan de Planet Group Arena

Hein Vanhaezebrouck is een coach die niemand onberoerd laat. Zeker de supporters van KAA Gent niet. Hij heeft de Buffalo's naar ongekende hoogtes gestuwd tijdens zijn twee regeerperiodes. En daarvoor verdient hij dan ook een standbeeld.

Vincent Kompany en Sergio Agüero hebben er eentje voor het Etihad Stadium, Alex Ferguson en Matt Busby voor Old Trafford. En binnenkort ook eentje aan de Planet Group Arena voor Hein Vanhaezebrouck? Als het van de fans afhangt alvast wel.

Zo zegt ook Debby De Schamphelaere in Het Nieuwsblad. Debby is de vrouw die voor elke persconferentie Hein een perfect pintje tapt en zich voor de rest onfermt over de journalisten.

“Hij moet na de match altijd zijn pintje hebben en apprecieert mijn vakmanschap. Het glas gespoeld, de kraag op lengte, bierviltje eronder en het logo naar de trainer gedraaid", vertelt ze. Voor Debby is het een evidentie dat Hein in aanmerking komt voor zo'n eer.

Ook muzikant en Gent-fantaticus Miguel Wiels zou het maar normaal vinden als er zo'n standbeeld komt. "In twee delen heeft hij de mooiste periode van KAA Gent kleur gegeven."

"Als er over 50 jaar een boek wordt geschreven over de club, hoort daar een hoofdstuk over HVH in. Dankzij de titel, de beker en de Europese campagnes is hij onlosmakelijk verbonden met KAA Gent.”