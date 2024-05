Silvio Proto geeft de reden waarom hij zo zeker is dat Anderlecht zondag zal winnen van Club Brugge

Silvio Proto zal natuurlijk volledig achter paars-wit staan ​​zondag tegen Club Brugge. En volgens hem heeft Anderlecht de neiging om de klus te klaren wanneer dat nodig is.

Zondag heeft Anderlecht zijn lot in handen: bij een overwinning kunnen de Brusselaars misschien al kampioen van België zijn. En zelfs als ze dat nog niet zijn, zullen ze een grote stap richting de titel hebben gezet. Volgens Silvio Proto is Anderlecht favoriet omdat ze de neiging hebben om "de klus te klaren" wanneer het nodig is.

"Herinner je je een 'finale' die Anderlecht verloor, thuis, om de titel te winnen? Als Anderlecht het kan beslissen, doen ze dat vaak," zegt Proto op de set van Dans Le Vestiaire, een show van Sudpresse en RTL Sports.

De voormalige doelman van Anderlecht heeft dit zelf meegemaakt tegen Zulte Waregem in 2013. De ploeg uit Vlaanderen kon kampioen worden bij een overwinning in het Lotto Park. "Ik herinner me dat toen we tegen Zulte speelden, we echt bang waren, dat is waar," geeft hij toe.

"Zonder de deviatie door Mbaye (Leye) van een vrije trap die anders naar de cornervlag zou zijn gegaan, waren we misschien geen kampioen geworden. Maar dat zijn we wel," benadrukt Silvio Proto. "Alle finales thuis hebben we gewonnen. In het verleden was dat ook zo. En Club Brugge heeft al moeite om te winnen bij Anderlecht."

Kortom: voor het paars-witte icoon, vier keer kampioen als nummer 1 met Anderlecht, is het duidelijk dat RSCA zondag Brugge zal verslaan. Het blijft te zien of dat genoeg zal zijn om kampioen te worden. Dat zal het geval zijn als Union Saint-Gilloise niet wint bij Cercle Brugge, eerder op de middag.