Hoe Brian Riemer zelfs voor zijn 'fitte spelers' plannen moet maken: een grote puzzel

Brian Riemer moet tegen zondag een heel strijdplan klaar hebben waarin ook rekening gehouden wordt met 'onverwachte' wendingen. En daarmee bedoelen we: spelers die niet in staat zijn om 90 minuten volle gas te geven.

Gelukkig voor Riemer heeft hij wel heel wat basisspelers die zonder problemen de volledige match kunnen volmaken: Schmeichel, Sardella, Debast, Augustinsson, Rits en Dreyer.

De andere vijf zijn diegene waaraan hij meestal zijn vijf wissels moet aan opgebruiken. En in een match als zondag zal hij daar nog voorzichtiger mee moeten omgaan. Zeker omwille van de afwezigen. Het is dan ook een hele puzzel die moet gelegd worden.

Niemand die eraan twijfelt dat Yari Verschaeren - die woensdag trouwens voluit meetrainde - aan de aftrap zal staan. Maar Verschaeren is maximaal goed voor een uur. Na 45 minuten tegen Genk begonnen zijn kuiten al vol te lopen.

Stroeykens of Leoni? Amuzu?

En zoveel wisselmogelijkheden heeft Riemer niet nu zowel Ashimeru als Delaney (schorsing) er niet bij zijn. Hij heeft naast Rits een tweede stevige jongen nodig op het middenveld. Dat wordt waarschijnlijk Mario Stroeykens, die van de flank gehaald wordt.

Maar dan is het probleem dat hij Francis Amuzu moet laten starten op links. Door zijn speelstijl is hij na 70 minuten meestal ook piepedood en het is ook waarom Riemer hem liever als invaller ziet. Of zet hij toch Théo Leoni centraal, ook al dreigt die fysiek te licht uit te vallen?

De andere optie op links is echter Nilson Angulo en die wordt nog niet klaar geacht voor een basisplaats. Het is dansen op een slappe koord.