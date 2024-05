Voormalig bestuurder KV Oostende geeft meer inzage over wat er precies is gebeurd bij KV Oostende: "Dat kan niet blijven duren"

KV Oostende heeft volgens velen de genadeslag gekregen nu Apex Global Capital is afgehaakt als enige overgebleven overnemer. Een teloorgang die ex-voorzitter Frank Dierckens al lang zag aankomen.

Dierckens heeft nog 14 procent van de aandelen, maar begin dit jaar stapte hij uit de club als voorzitter en bestuurder omdat hij de bui al zag hangen door het wanbeleid van de Amerikaanse eigenaars.

Het dreigende faillissement is voor hem dan ook geen verrassing. “Het was niet langer werkbaar. KV Oostende ging toen al honderd procent naar de afgrond en mij negeerden ze gewoon. Die Amerikaanse groep is verantwoordelijk voor alles."

"Ze hebben teveel uitgegeven naar de inkomsten en dan geprobeerd het verlies met buitenlandse leningen te dekken. Dat kan niet blijven duren. De put is dieper en dieper gegraven", aldus Dierckens in HLN.

Voor de stad Oostende is dit een mokerslag, net als voor de vele fans en jeugdspelers. “Niet alleen voor mij, maar vooral voor alle mensen die daar dag en nacht met passie gewerkt hebben. Ik heb nog een leven naast KVO met mijn bedrijf, maar voor sommigen valt nu alles wat weg."

"Je voelt je machteloos als je de club kapot ziet gaan. Maar voetbal is een speciale wereld. Kijk naar 777 Partners en Standard. Samen met Anderlecht en Club Brugge is Standard een van de drie pijlers waar het Belgische voetbal op gebouwd is, en die pijler wankelt nu ook.”