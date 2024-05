Waarom Antwerp ambities moet bijstellen als De Roeck trainer wordt: "De landstitel moeten ze even laten varen"

Jonas De Roeck is één van de topkandidaten om straks Mark van Bommel op te volgen bij Antwerp. De trainer, die dit seizoen ontslagen werd bij Westerlo, heeft helemaal het profiel dat The Great Old zoekt. Mentor Regi Van Acker ziet wel dat men de druk niet te hoog mag leggen.

De Roeck was al een intelligente speler, zegt Van Acker - die hem drie jaar bij Antwerp onder zijn hoede had - in GvA. "Jonas was niet de grote technische speler, maar hij was zijn tijd wel vooruit", aldus Van Acker. "Ik weet nog dat hij met voormalig sprintatleet Ronald Desruelles aan zijn startsnelheid werkte om zich verder te ontplooien. Ook zijn trainerskwaliteiten ontwikkelde hij toen al. Jonas is een wereldburger, hè, die voor alles openstaat.” Van Acker ziet dat zijn profiel matcht met wat Antwerp zoekt. "Als ik hoor dat Antwerp naar een jonge, ambitieuze trainer zoekt, die de Jupiler Pro League kent, én met jonge gasten kan werken, dan denk ik dat Jonas op dit moment het ideale profiel heeft om Van Bommel op te volgen." Al is het natuurlijk geen cadeau om na een succestrainer als Van Bommel te komen. “Al moet het bestuur, gezien de financiële situatie, naar iedereen toe duidelijk communiceren wat volgend seizoen de doelstelling wordt." "De beker najagen en Play-off 1 halen, zal zeker nog kunnen. Voor de landstitel meestrijden daarentegen, moeten ze even laten varen. Na wat er de voorbije maanden allemaal gebeurd is, denk ik dat de supporters dat wel zullen begrijpen.”