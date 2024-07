Jonas De Roeck spreekt héél open over ambities van Antwerp en... roodhemden gaan strijden in deze gloednieuwe shirts

Antwerp FC staat voor een sleutelseizoen. De oudste club van België moet zelfbedruipend worden, maar tegelijkertijd zijn de verwachtingen nog steeds torenhoog. Jonas De Roeck blijft met de voeten op de grond, maar begint de nieuwe voetbaljaargang wel met de nodige ambitie.

Jonas De Roeck legde eerder al haarfijn uit hoe de vork in de steel zit op de Bosuil. "De voorbije jaren was alles hier mogelijk, maar die tijd is voorbij. Het is simpelweg te gevaarlijk om afhankelijk te zijn van één persoon. Antwerp zit momenteel in een situatie dat er spelers moéten verkocht worden om de boekhouding in balans te houden."

Met andere woorden: de verwachtingen bij The Great Old moeten naar beneden. Sinds de landstitel van twee seizoenen geleden ligt de lat nochtans héél hoog. Bovendien is ook Paul Gheysens er de zakenman niet naar om zijn club in de middenmoot te zien parkeren.

"Maar we gaan zo goed mogelijk met die situatie om", countert De Roeck in Het Laatste Nieuws. "Die situatie neemt niet weg dat Antwerp een stabiele topclub wil worden. Ik heb hier zelf een lange tijd gevoetbald en zie de veranderingen dus heel goed. Alles is voorhanden."

De coach van Het Stamnummer Eén spreekt dan ook vol vertrouwen over de doelstellingen. "We mikken sowieso op die top zes. Het halen van de Champions Play-Offs moet voor een club als Antwerp altijd het doel zijn. Daarnaast willen we uiteraard zo ver mogelijk geraken in de Beker van België.

Hoe zien de nieuwe shirts van Antwerp FC eruit?

En die ambitie gaat Antwerp nastreven in gloednieuwe shirts. De roodhemden stelden vanavond hun nieuwe thuisoutfits voor het komende seizoen voor. Uiteraard wordt op De Bosuil in het tradtionele rood en wit gevoetbald.

🆕 Wat vind jij van onze nieuwe home shirts? 😏🔴⚪ pic.twitter.com/DaJAgm3tpU — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 25, 2024

Home 24/25. ✨🔴⚪ pic.twitter.com/NeHRDbDJwu — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 25, 2024

Antwerp FC begint de nieuwe voetbaljaargang komende zondag met een trip naar Sporting Charleroi. Het programma voor de roodhemden is loodzwaar. In de eerste zeven speeldagen worden eveneens de degens gekruisd met RSC Anderlecht, Club Brugge, KAA Gent en Union SG.