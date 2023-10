Drie clubs uit 1B vallen de Pro League aan na 'onrechtvaardige verdeling'

FC Luik, Francs Borains en Patro Eisden verschijnen voor de Belgische Mededingingsautoriteit. De drie clubs delen niet mee in de pot van de tv-rechten van de Pro League en klagen dat aan.

Afgelopen juni nam de Pro League de beslissing over de tv-rechten van 1B met, voor clubs met 1A-faciliteiten, een bonus van 200,00 euro (gebaseerd op een envelop van 1,8 miljoen euro). RFC Luik, Francs Borains en Patro Eisden kunnen echter niet aan deze eis voldoen en zullen deze bonus niet ontvangen.

Zo hebben de drie dit seizoen naar de Challenger Pro League gepromoveerde clubs volgens informatie van Le Soir besloten in beroep te gaan bij de Belgische Mededingingsautoriteit (ABC).

"Het wel of niet ontvangen van 200.000 euro op grond van het feit dat men wel of niet over faciliteiten beschikt die het mogelijk maken om in 1A te evolueren, vormt een toegangsbarrière voor nieuwkomers die noodzakelijkerwijs niet over faciliteiten beschikken die voldoen aan de criteria van 1A."