Belgische topclub wil Club Brugge een hak zetten: eerste bod ligt al op tafel

Sinds enkele dagen is bekend dat Club Brugge interesse heeft in Ayrton Costa. Blauw-zwart leek de bovenhand te hebben, maar het is... Antwerp dat hen wellicht de loef afsteekt.

Terwijl Club Brugge volop in de titelstrijd zit en zich voorbereid op de terugwedstrijd van de halve finale van de Conference League, is het ook al bezig met zich voor te bereiden op volgend seizoen. De club bevestigde de komst van Ardon Jashari al, maar wil nog een tweede transfer afronden voor het einde van de competitie. Het gaat om Ayrton Costa, een linksachter die speelt voor Independiente in Argentinië. Volgens de Zuid-Amerikaanse pers had blauw-zwart al contact opgenomen met de speler en stond op het punt om een eerste bod uit te brengen. Maar nu lijkt het erop dat een andere Belgische topclub Club te snel af wil zijn. Antwerp op het punt om Club Brugge voor te zijn in de strijd om Ayrton Costa? Die club zou Antwerp zijn. Volgens de Argentijnse pers heeft de regerende kampioen maandag al een eerste bod gedaan van bijna drie miljoen euro. Volgens dezelfde bronnen zou Independiente tevreden zijn met dat bedrag. Nu blijft het afwachten of Club Brugge nog een move zal maken... 🔴 AHORA | Llegó la primera oferta formal a #Independiente en este mercado de pases: Royal Antwerp de Bélgica ofrece casi 3 millones de dólares por el pase de Ayrton Costa.



▶️ En las próximas horas, se podría dar su salida del club. pic.twitter.com/2pkiFEORSl — Juan Ignacio Egido (@JuanchiEgido) May 5, 2024