Goots ziet twee Antwerp-spelers net op tijd in vorm steken: "100 procent zeker dat hij donderdag in de basis staat"

Als je puur naar de resultaten kijkt, heeft Antwerp donderdag amper kans tegen Union SG. Eén keer gewonnen en zes keer verloren... da's weinig hoopgevend. Maar de prestatie tegen Club Brugge was wel van die aard dat er hoop mag gekoesterd worden. En zoals gezegd: een finale is iets speciaals.

Patrick Goots ziet dat twee jongens bij Antwerp op hun top moeten zijn om straks aanvallend iets klaar te krijgen. Chidera Ejuke is er daar één van. “Man tegen man was Ejuke niet te stoppen", aldus Goots in GvA.

"Wat mij ook opviel: zodra Antwerp in balbezit kwam, verliet hij zijn flank en zakte hij diep terug om de ballen op te eisen. Daardoor kon Antwerp regelmatig goed omschakelen. Al moest hij zo heel veel meters maken, omdat ook de Brugse flankverdedigers vaak naar voren oprukten.”

En aan de andere kant zou hij zeker beginnen met Michel-Ange Balikwisha. “Het leek alsof Van Bommel peper in zijn gat had gestoken en hem vooraf gezegd heeft: 'Laat nu maar eens zien wat je kunt.'"

"Fel doorjagen, ballen recupereren, naar doel schieten... Balikwisha was zeer aanwezig. Ik ben er bijna honderd procent zeker van dat hij donderdag start in de bekerfinale, ten koste van Ondrejka, die opnieuw betekenisloos op het veld stond.”

Goots denkt dat het sowieso een dubbeltje op zijn kant zal worden. “Iedereen is er al weken mee bezig. Ook bij mij kriebelt het. Ik geloof dat we een vurige finale gaan krijgen, tussen twee mooie traditieclubs."