Fiorentina-coach komt met een fikse waarschuwing voor Club Brugge vlak voor historisch duel

Fiorentina neemt het morgen op tegen Club Brugge in de terugwedstrijd van de halve finales van de Conference League. Coach Vincenzo Italiano sprak alvast met heel veel vertrouwen op zijn persbabbel.

Fiorentina heeft het voordeel dat het thuis met 3-2 won, maar nu zal de Italiaanse club die voorsprong proberen te verdedigen in het Jan Breydelstadion.

"We beginnen met een kleine voorsprong", begon Fiorentina-coach Vincenzo Italiano volgens Het Nieuwsblad. "Maar vergis je niet: we zullen elke seconde gefocust moeten blijven."

"Details zullen het verschil maken. dat hebben we ook tijdens de heenwedstrijd gezien. Maar als we meer kwaliteit en concentratie brengen, moet de finale mogelijk zijn. Op het einde van de maand willen we een beker meenemen naar huis", gaat hij verder.

Italiano weet wat zijn spelers moeten doen. "De supporters gaan een grote tifo voorbereiden, de spelers zullen scherp zijn: mijn ploeg zal klaar moeten zijn. Wat wij moeten doen? Gewoon rustig blijven, ons niet laten meeslepen."

"We hebben een mooi parcours afgelegd in Europa, en we staan nu op 90 minuten van een nieuwe finale. Club Brugge zal het tempo hoog houden om ons in de problemen te brengen. Maar wij willen ook scoren, hoor. We komen naar Brugge om te winnen", besluit de coach.