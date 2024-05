Geen Europese finale voor Club Brugge: penalty in slot verpest droom van blauw-zwart

Club Brugge is er niet in geslaagd om de finale van de Conference League te bereiken. Fiorentina scoorde tien minuten voor tijd de gelijkmaker en stoot door naar de finanle.

Club Brugge moest na de 3-2 nederlaag minstens één keer scoren in Jan Breydel, dat kolkte voor en tijdens de wedstrijd. Skov Olsen was opnieuw afwezig, de Deen had opnieuw last van een blessure. Onyedika was geschorst na zijn rode kaart van vorige week.

Beide ploegen begonnen afwachtend aan de wedstrijd, het was dan ook wachten op een eerste echte kans. Na twintig minuten was het meteen prijs voor Club. Vanaken verstuurde een uitstekende voorzet, De Cuyper aaide de bal nog even die in de verste hoek binnen ging.

Fiorentina reageerde meteen en drukte Club achteruit. Mignolet hield Gonzalez van de 1-1, een schot van Kouamé ging via de lat net niet over de achterlijn. Club kreeg op het halfuur nog een goede kans met Thiago, maar hij legde te laat terug op Skoras, waardoor Dodô kon wegtrappen.

Penalty nekt Club Brugge

Ook in de tweede helft bleeft Fiorentina maar komen, Club Brugge werd volledig achteruit gedrukt. Biraghi knalde een vrije trap op de lat, Kouamé kopte nadien op de paal. De Italianen bleven komen en de 1-1 hing in de lucht.

Tien minuten voor tijd slikte Club ook de gelijkmaker vanop de stip. Nzola knalde tegen het been van Mechele, dat te hoog ging. Mignolet koos de goede hoek, maar Beltran trapte buiten zijn bereik binnen. Club moest opnieuw scoren.

Vanaken kwam in de 95ste minuut nog heel dicht bij de 2-1, maar zag zijn poging gekeerd door doelman Terracciano. Het bleef 1-1 in Jan Breydel, het Europese avontuur van Club Brugge stopt dus net voor de finale.