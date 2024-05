René Vandereycken zegt hoe schuldig Brandon Mechele zich moet voelen

Geen Europese finale voor Club Brugge. Een late strafschop, veroorzaakt door Brandon Mechele, was de grote boosdoener.

Club Brugge trekt niet naar Griekenland voor de finale van de Conference League. Het 1-1-gelijkspel van woensdagavond was onvoldoende voor blauwzwart om door te stoten.

Brandon Mechele was de pineut van de avond. Hij veroorzaakte de strafschop. Daarover is René Vandereycken heel erg duidelijk in zijn analyse bij Het Nieuwsblad.

“Voor mij was de strafschop terecht. Het was vooral onnodig. Niet dat Mechele te laat kwam of dat hij niet wendbaar genoeg was, daar ging het niet over, want hij stond gewoon in de rug van de aanvaller. Het is een heel ongelukkig contact”, klinkt het.

Schuldgevoel

Vandereycken vond het geen zware misser. “Hij had gewoon in de rug van de tegenstander moeten blijven staan. Van daaruit kon hij toch nooit scoren. Maar ik snap het ook: je bent gedreven in die wedstrijd, je bent goed aan het spelen en geeft persoonlijk weinig weg… Dan wil je ook op die fase ingrijpen.”

Voor Mechele is het natuurlijk jammer dat die strafschop beslissend is voor de kwalificatie. Voor Vandereycken moet hij zich er snel over zetten. “Als speler voel je je schuldig. Maar al bij al is het een goeie Europese campagne geweest. Niet dat ze topclubs uitgeschakeld hebben, maar in een halve finale kom je niet zomaar.”