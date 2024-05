René Vandereycken noemt drie namen: "Niet op niveau bij Club Brugge"

Club Brugge is er niet in geslaagd de finale van de Conference League te halen. En dat had blauwzwart eigenlijk wel aan zichzelf te danken.

Een gemiste kans, dat mag je de dubbele halve finale van de Conference League tegen Fiorentina wel noemen voor Club Brugge. De rode kaart uit de heenmatch en de strafschopfout van Mechele bepaalden uiteindelijk over de kwalificatie. Al komt het niet op die twee fases alleen aan. Fiorentina was de betere ploeg, mede ook omdat heel wat spelers bij Club Brugge niet het nodige niveau haalden. Nochtans zag ook René Vandereycken de nodige mogelijkheden voor blauwzwart. “Een ploeg heeft altijd een zwakker puntje en bij Fiorentina was dat de kwetsbaarheid van de flankverdedigers”, klinkt het bij de analist in Het Nieuwsblad. Maar als je vandaag de vier flankspelers van Club Brugge bekijkt, vind ik dat alleen De Cuyper offensief een bijdrage geleverd heeft.” Tempo te hoog Een onvoldoende voor de rest dus van Vandereycken. “De drie andere - Jutgla, Skoras en Sabbe - hebben Fiorentina helemaal geen pijn kunnen doen. Die waren echt op verdedigen aangewezen. En daar is dan De Cuyper een paar keer tekort geschoten, vooral qua positiespel dan.” Sabbe heeft volgens Vandereycken gevoeld dat Europa nog een ander niveau is dan de Belgische competitie waar hij het heel goed doet. “Bij Club was Vanaken de beste. De wisselwerking tussen Vanaken, die vaak naar de linkerflank uitweek, en De Cuyper, liep goed. Ook Thiago was op niveau, maar hun acties kregen onvoldoende voortzetting. Te veel spelers hadden moeite met het tempo. En dan is het normaal dat je nog een doelpunt tegen krijgt, op welke manier dan ook.”