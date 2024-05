Lorenzo Staelens voorspelt de titelstrijd: "Zij trekken het laken naar zich toe""

Op zondag kan de titelstrijd al beslist zijn. Anderlecht wordt kampioen als Union SG punten laat liggen tegen Cercle Brugge en als het zelf wint van Club Brugge.

Maar om op zondag kampioen te spelen, moet paars-wit dus eerst hopen op een gunstig resultaat bij Cercle Brugge-Union. Volgens Lorenzo Staelens moet Anderlecht zich daar weinig zorgen om maken.

"Cercle Brugge zal sowieso punten afnemen. Union zal de bui zien hangen. Het is heel spijtig, want 3 seizoenen was het de betere in de competitie", stelt hij bij Sporza.

Hij weet dat het thuispubliek wel eens het verschil zou kunnen maken. "Als je kijkt naar de statistieken, dan zie je dat het thuis meer punten pakt. De 12e man zal een rol spelen. Zo'n vol stadion zorgt natuurlijk voor druk, maar daar kan Anderlecht mee omgaan."

Staelens was als speler nog actief bij Anderlecht én Club Brugge. "Ik ben neutraal. Vorig jaar was ik ook heel blij met de titel van Antwerp. Nu zal ik even tevreden zijn met Anderlecht of Club Brugge."

Toch denkt hij dat paars-wit het zal halen. "Ik hoop op een mooie match en dat de beste ploeg beloond wordt. Ik denk dat Anderlecht het laken naar zich toe zal trekken."