Cercle Brugge kan niet opnieuw stunten tegen Union: Muslic onthult waarom het mis liep

Cercle Brugge is er niet in geslaagd om opnieuw punten te pakken tegen Union. De Vereniging moet daardoor nog vol aan de bak op de slotspeeldag voor de Europese tickets.

Op bezoek bij Union had Cercle Brugge drie punten gepakt. De Vereniging had de punten nodig om wat zekerder te zijn van de vierde plaats. Cercle wilde in zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen zich nog eens tonen.

Dat deed het ook in de eerste helft. Dat zag ook Miron Muslic. "Voor de rust leveren wij één van onze beste prestaties van dit seizoen. We komen terug van 0-1, met veel organisatie en intensiteit", zei hij nadien.

Cercle geeft niet meer thuis in de tweede helft

"Een goed resultaat aan de rust, maar daarna stopten we met al die goede dingen te doen." Union kwam wel veel beter uit de kleedkamer en na vijf minuten scoorde Castro-Montes de winning goal.

"We verloren onze kalmte, aanvallend en defensief. Als je dat tegen Union doet, weet je dat ze daar gebruik van gaan maken", analyseerde de Oostenrijker. "Als je dat tegen Union doet, weet je dat ze daar gebruik van gaan maken."

"Het is ook mooi dat we als club toch teleurgesteld kunnen zijn met zo'n verlies, er zat meer in", zei Thibo Somers nog. "Nu is het bang afwachten, maar we wel vol blijven gaan tot de laatste speeldag."