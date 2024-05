KVO-medewerker schrijft emotioneel bericht aan Pro League en KBVB na faillissement: "Snij de kankerfiguren weg van ons voetbal, stop de grootheidswaanzin"

KV Oostende zoals we het kennen is niet meer. De club is door het mismanagement van de laatste jaren de dieperik in getrokken. Dat treft heel wat mensen. De fans, maar ook de medewerkers van de club. Persverantwoordelijke en manusje-van-alles Bram Keirsebilck kroop in zijn pen.

Keirsebilck was elf jaar lang één van de gezichten van KVO. Wat hij bij KVO deed, daar hebben ze bij andere clubs drie of vier werknemers voor. Als Oostendenaar was de club zijn alles, maar hij zag met lede ogen hoe zijn geliefde KVO mismeesterd werd.

"Toen Marc Coucke vertrok naar Anderlecht zagen we bij momenten zwarte sneeuw maar we bleven ons in niet altijd makkelijke omstandigheden kranig verweren. Wellicht leefden we toen weer op het, realistisch gezien, hoogst haalbare niveau voor KVO, zijnde knokken om in eerste te blijven met af en toe een uitschieter."

"In 2020 wachtten ons nieuwe tijden met de komst van de ‘Amerikanen’. We lanceerden zelfs onze marketingcampagne ‘We’ll make KVO great again’. Draaide dat even anders uit …"

"Het zag er sportief nog allemaal mooi uit met een schitterend jaar onder Alexander Blessin maar dat was slechts een façade. Het ging uiteindelijk van kwaad naar erger tot we vandaag tot op dit punt beland zijn", schrijft Keirsebilck.

"Nog geen maand geleden zag het er nochtans fantastisch uit. We vierden op de laatste speeldag het behoud in 1B alsof we kampioen waren. En dat was ook meer dan terecht. Ik dacht toen oprecht dat dat één van de belangrijkste overwinningen in de clubgeschiedenis zou zijn."

Allemaal ten gronde gericht door malafide, megalomane of onbekwame figuren

"De financiële redding zou nabij zijn. De potentiële overnemer smeedde zelfs al plannen over het komende seizoen. De marketingcommunicatiecampagne stond al in de startblokken, James Ensor zou er een prominente rol inspelen. De nieuwe wedstrijdshirts waren al gekozen. Het mocht helaas niet zijn."

Keirsebilck is zijn droomjob kwijt, maar denkt ook aan de fans. "KVO is een community: fans, partners, werknemers, (jeugd-)spelers, trainers, vrijwilligers, … Allemaal ten gronde gericht door malafide, megalomane of onbekwame figuren."

"Ik heb in die elf jaar geleerd dat er alvast veel zulke personen rondlopen in onze voetbalwereld. Als werknemer fronste ik dan ook al eens de wenkbrauwen en probeerde ik ook wel om intern zaken aan te kaarten maar het is dan toch veelal vechten tegen de bierkaai. Maar als die personen zijn verdwenen blijven de mensen met een écht clubhart wel wezenloos achter."

"Voor KVO zal het misschien niet meer baten, maar ik reik met plezier de hand aan de Pro League, KBVB, bij uitbreiding eigenlijk zelfs de hele voetbalwereld om problemen aan te kaarten en bij te sturen waar nodig."

"Snij de kankerfiguren weg van ons voetbal, stop de grootheidswaanzin, roep een halt toe aan malafide investeerders, zet de tering naar de nering, laat niet meer te veel afhangen van één investeerder, keer terug naar de basis van lokale verankering en eigen jeugdopleiding, … "