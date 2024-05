Union nog altijd in de titelrace: dit verwachten Blessin en co van Anderlecht-Club Brugge

Union zit nog altijd in de titelrace dankzij een zege tegen Cercle Brugge. De ploeg van Alexander Blessin kan zo uitkijken naar de wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge.

De kans dat Union nog de titel kan pakken, was voor de start van de negende speeldag al klein. Het moest wel zelf winnen tegen Cercle Brugge als het op de slotspeeldag nog een kans wilde maken op de titel.

Met een 1-2 zege lukte dat net voor de Brusselaars. Het kan nu kijken naar de wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge. De zege van Union zorgt er wel voor dat als Anderlecht straks wint, het nog geen kampioen is.

Twijfels bij Union over Anderlecht-Club Brugge

"Ik kan echt niet zeggen wat ik kan wensen van die wedstrijd", zei Blessin achteraf. "Ik zal de wedstrijd wel bekijken, wellicht zonder veel emotie. Maar ik kan echt niet zeggen want voor ons de beste uitslag zou zijn."

"We blijven gewoon naar onszelf kijken. We moesten deze twee laatste wedstrijden winnen. We hebben nu de eerste stap gezet, volgende week moet dan de volgende stap volgen. Maar we hebben nog altijd een klein wonder nodig."

"Ik zou echt niet weten wat de beste uitslag is vanavond", zei Charles Vanhoutte. "Ik ben er eigenlijk ook niet echt mee bezig, we focussen vooral op onszelf. Wat er vanavond gebeurt, hebben we zelf niet in de hand."