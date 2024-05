🎥 Ex-speler Anderlecht scoort een van de meest belachelijke own goals van het jaar

Herinnert u zich Matt Miazga nog? De voormalige speler van Anderlecht speelt nu bij FC Cincinnati en maakte gisteravond een eigen doelpunt. Dat leverde hem veel hoongelach op...

In het seizoen 2020-2021 werd Matt Miazga door Chelsea uitgeleend aan RSC Anderlecht. Een van de knappe zetten van Kompany-era, en de Amerikaan had zichzelf bewezen als een betrouwbare verdediger in het centrum van de Anderlecht-verdediging (33 wedstrijden).

Sindsdien heeft Miazga Chelsea definitief verlaten, is teruggekeerd naar de VS en heeft getekend bij FC Cincinnati in de MLS. Dit seizoen heeft hij 16 wedstrijden in alle competities gespeeld en draagt hij zelfs af en toe de aanvoerdersband.

Afgelopen nacht kwam de voormalige Anderlecht-speler echter niet om de juiste redenen in de schijnwerpers. Terwijl Cincinnati St. Louis met 3-1 versloeg, viel het enige doelpunt voor de tegenpartij... door een eigen doelpunt van Matt Miazga.

En een bijzonder belachelijk eigen doelpunt. Rustig gevonden door doelman Roman Celentano, gaf Miazga op onbegrijpelijke wijze de bal direct in de richting van het doel, veel te hard en veel te ver van zijn eigen keeper. De stand werd toen 2-1, maar gelukkig voor Matt Miazga kwam Cincinnati er goed vanaf.

Desalniettemin zal Miazga zijn status als steunpilaar bij FC Cincinnati niet zien veranderen, aangezien hij sinds zijn terugkeer naar Amerika 64 wedstrijden voor de MLS-club heeft gespeeld.