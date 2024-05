Lorenzo Staelens spreekt klare taal over nieuwe trainer voor Club Brugge

Club Brugge heeft de voorbije jaren aardig wat trainers versleten. Het is uitkijken wat het bestuur doet richting volgend seizoen.

Het lijstje van trainers dat de voorbije jaren bij Club Brugge passeerde is bijzonder groot. Ook dit seizoen lukte het niet om een volledige jaargang met dezelfde trainer te doen. De zo gewilde Ronny Deila bleek uiteindelijk niet de juiste keuze.

Enter Nicky Hayen dan maar na de reguliere fase van de competitie, meteen wel met de boodschap dat hij het seizoen zou uitdoen met het A-elftal, maar dat voor volgend seizoen hoe dan ook iemand anders komt.

Ondertussen heeft de interimaris de blauwzwarte harten sneller doen slaan, waardoor steeds meer stemmen opgaan om Hayen ook volgend seizoen trainer van Club Brugge te maken. Al zou het halen van de landstitel daarvoor ondertussen wel een vereiste kunnen zijn.

Niet twijfelen

Lorenzo Staelens wil niet zolang wachten. “Er staat opnieuw iets. Je kunt niet meer verwachten. Hij kon niet beter doen. Dat ze maar doorgaan met hem”, zegt hij heel erg duidelijk in een interview met Gazet van Antwerpen.

De Belgische trainers doen het goed, in binnen- en buitenland. Staelens is zelfs overtuigd dat Club Brugge niet te lang zal mogen twijfelen. “Club moet Hayen het vertrouwen geven. Anders ben je hem kwijt. Hij heeft zich goed in de markt gezet”, besluit hij.