Maarten Vandevoordt wil nog twee zaken verwezenlijken bij KRC Genk

Maarten Vandevoordt neemt na dit seizoen afscheid van KRC Genk. In 2022 tekende hij al een contract bij RB Leipzig.

Twee jaar geleden sloot Maarten Vandevoordt al een akkoord tot 2029 met het Duitse Leipzig, maar hij mocht nog twee seizoenen in Genk afwerken om de nodige ervaring op te doen.

Vanavond kan het al zijn laatste thuiswedstrijd voor de Limburgers zijn, tenzij Genk vijfde wordt en nog een barragematch moet spelen tegen KAA Gent voor Europees voetbal. Dan volgt nog een extra thuismatch.

De doelman wil nog twee zaken realiseren vooraleer hij afscheid pakt van Genk. Een eerste item is Europees voetbal afdwingen.

“Ik ga er alles aan doen om dat te doen met een Europees ticket. Ik heb er nog steeds het volste vertrouwen in, er is echt niet zo veel nodig om opnieuw aan te pikken bij die 10 op 12 in het begin van de play-offs”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Snel draaien

En er is nog iets dat Vandevoordt zeker wil verwezenlijken in zijn laatste matchen voor de Limburgers. “Ik ga er ook alles aan doen om nog twee clean sheets te pakken. Ik sta nog op kop in dat klassement, dat blijft een persoonlijke uitdaging.”

Dan moet er snel veel veranderen, want Vandevoordt mocht ze de voorbije matchen wel heel vaak omdraaien. “Er vlogen de voorbije weken te veel ballen binnen. Je hebt van die periodes in een seizoen, maar ik weet uit ervaring dat zoiets ook snel kan draaien.”