📷 KAA Gent lost nu al details van de barragematch voor Europees voetbal

KAA Gent is al een tijdje zeker van de eindwinst in de Europe Play-offs. Daardoor maken ze nog kans op een Europees ticket.

KAA Gent stelde snel de leidersplaats in de Europe Play-offs zeker. Daardoor kan de ploeg van de afscheidnemende trainer Hein Vanhaezebrouck nog spelen voor een Europees ticket voor zijn opvolger van volgend seizoen.

Daarvoor speelt het tegen de nummer vijf uit de Champions’ Play-offs. Momenteel is dat KRC Genk, maar er zijn nog twee speeldagen af te werken en er is nog van alles mogelijk in de hoogste reeks van de play-offs.

Toch ligt al vast wanneer de baragewedstrijd voor het laatste Europese ticket afgewerkt wordt, het is alleen nog wachten op wie de tegenstander wordt.

Slecht één wedstrijd

“De barragematch voor een Europees ticket zal op zondag 2 juni gespeeld worden om 13.30 uur, op het veld van de nummer 5 uit de Champions Play-offs”, klinkt het bij de communicatiemanager van KAA Gent.

Het gaat dus niet om een duel met heen en terug. “Het wordt beslist in 1 wedstrijd. De ploeg uit de Champions Play-offs heeft het thuisvoordeel”, valt er nog te horen.