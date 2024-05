Matchwinnaar klapt uit de biecht: "Iedereen zei me al 'Denis, wat is er gaande?'"

Denis Odoi maakte het winnende doelpunt tegen RSC Anderlecht. Hij was al een tijdje op zoek naar een goal, maar scoorde nu een heel belangrijke.

Denis Odoi werd de matchwinnaar voor Club Brugge in de topper tegen RSC Anderlecht. “Dit is een bizar gevoel voor mij”, klonk het achteraf bij Het Laatste Nieuws.

Het gaat misschien wat te ver om te zeggen dat Odoi Club Brugge uiteindelijk misschien de titel zal opleveren, maar het zit er toch niet ver van.

Odoi besefte achteraf ook wel dat Club Brugge er nog niet is, maar een puntje pakken tegen Cercle Brugge, met hoe de ploeg nu draait, moet wel mogelijk zijn.

Hij scoorde op een hoekschop, terwijl hij daar eigenlijk niks te zoeken heeft, zo klinkt het vaal. “Iedereen denkt dat ik daar niets kan doen met mijn 1m75, maar bij zo'n fases gaat het om zo veel meer.”

Belangrijk moment

En het eerder dit seizoen al prijs kunnen zijn in belangrijke wedstrijden. “Timing, agressiviteit, weten waar die bal valt. En dan te zeggen dat het de jongste weken telkens mis ging. Thuis tegen Genk en tegen Fiorentina had ik ook kunnen scoren op corner...”

“Iedereen zei me al ‘Denis, wat is er gaande?’, zoals Pascal Plovie (ex-speler die nu materiaalman is, nvdr) onder andere die me plaagde. Ik antwoordde dat alles gebeurt met een reden en ik nog wel eentje zou maken…”

Net op dat moment passeerde Plovie. Hey Plovie, ik had het je toch gezegd!? Niet met mijn hoofd, maar via mijn voet en been ging die bal perfect binnen”, lachte Odoi.