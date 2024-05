Analist hekelt keuzes van Brian Riemer: "Hij had moeten spelen in de plaats van Rits"

RSC Anderlecht verloor zondag van Club Brugge. Paarswit kon de bezoekers op geen enkel moment bedreigen.

De topper van zondag tussen RSC Anderlecht en Club Brugge stelde teleur. Niet alleen qua resultaat voor de supporters van paarswit, maar vooral ook qua niveau dat de partij haalde.

Blauwzwart kwam met een tactisch plannetje naar het Lotto Park en trainer Brian Riemer slaagde er maar niet in om daar iets tegenover te zetten.

Ook analist Nordin Jbari zag het overwicht van Club Brugge, maar hij zag ook dat Anderlecht niet eens naar oplossingen probeerde te zoeken, zo vertelt hij in ‘Complètement Foot’.

“Zelfs als je niet zo sterk bent, kun je de duels aangaan, met positieve energie op het veld stappen, naar voren gaan, druk zetten, sterk zijn in de duels”, klonk het. “Maar Anderlecht toonde niet de wil om thuis gerespecteerd te worden.”

Leoni in plaats van Rits

Volgens Jbari heeft Riemer het al meermaals moeilijk gehad met de juiste tactische keuzes maken, al deden de vele afwezigheden van sterkhouders de ploeg natuurlijk ook geen deugd.

Voor Jbari had Theo Leoni in het basiselftal moeten staan in plaats van Mats Rits. “Leoni vraagt de bal, is het doorgeefluik naar Amuzu, naar Dreyer... Hij helpt om het tempo te verhogen en naar voren te komen.”

“En tegen een team dat meer met een laag blok speelt, met ervaren spelers, moet je sneller spelen. Leoni weet hoe dat moet, terwijl Rits meer in positie blijft, in de zone, om passes te blokkeren.”