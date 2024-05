Wat een speler is dat toch! Deze Vanaken verdient een EK-selectie (maar of Tedesco dat ook zo ziet...)

Als u ons vraagt wie de beste speler is van deze Champions' Play-offs hoeven we niet lang na te denken. Hans Vanaken speelt op een bijzonder hoog niveau. Hij hoeft daarvoor zelfs niet te scoren of assists te geven. Het is gewoon indrukwekkend als je hem 90 minuten lang in het oog houdt.

Vanaken heeft één assist in acht play-off-matchen. Da's weinig naar zijn doen, maar vergis u niet: hij is en blijft de belangrijkste pion bij blauw-zwart. Tegen Anderlecht was hij geniaal in de eenvoudigheid. Met andere woorden: hij maakte de bal ongrijpbaar voor de Brusselaars.

Een tikje hier, een bal achteruit, een schuiver naar de flank, een boogbal naar Jutgla... Alles wat hij deed was functioneel. We kunnen verkeerd zijn, maar we denken niet dat hij één bal verkeerd heeft gegeven. En elke keer was hij aanspeelbaar.

De slimste speler in België

En dat is misschien nog het strafste. Als we de high intensity runs van Vanaken bekijken, zitten die zelfs niet in de middenmoot van de ploeg. Maar Vanaken is zo slim in zijn loopbewegingen, de slimste in België. Als zijn bewaker vooruit loopt zet hij met die lange benen zelf één pas vooruit en hij is hem simpelweg voorbij gestapt en kan de bal krijgen.

Dan speelt hij meestal in één tijd naar een collega om zich dan weer op een andere plaats aan te bieden. Als tegenstander die druk wil zetten, moet je er gek van worden. Niemand die zich beter kan positioneren dan de 31-jarige middenvelder.

Deze Vanaken verdient een EK-selectie ja. En dat zal Domenico Tedesco ook gezien hebben. Hij zag deze play-offs quasi elke match van Club live. Wil dat zeggen dat hij er volgende week dinsdag, als de bondscoach zijn definitieve selectie bekend maakt, zal bij zitten? Nee, zeker niet.

Tedesco heeft geen nood aan een zwervende middenvelder

Tussen verdienen en effectief geselecteerd worden, zit bij Tedesco een groot verschil. Waarom? De positie van Vanaken in het systeem van de Rode Duivels bestaat niet echt. De Duits-Italiaanse coach speelt met twee verdedigende middenvelders en een aanvallende middenvelder.

Tedesco heeft eigenlijk geen nood aan een zwervende middenvelder. Want dat is Vanaken intussen, je kan er geen positie opplakken. De ene keer komt hij voor de verdediging een bal ophalen, de andere keer staat hij in de middencirkel of ineens duikt hij op de flank op.

't Is een moeilijke afweging. Langs de ene kant kan je zo'n rustgever altijd wel gebruiken, langs de andere kant heeft Tedesco andere profielen nodig. Plus, het is bijna een jaar geleden dat Vanaken nog eens opgeroepen werd. Zelf rekent hij er eigenlijk niet meer op.

Het is aan Tedesco om de knoop door te hakken...