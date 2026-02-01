Dit zijn de verwachte opstellingen van Anderlecht en Standard voor beladen Clasico

De Clasico tussen Standard en Anderlecht opent de voetbalzondag in de Jupiler Pro League. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van beide ploegen.

Zondag vroeg in de namiddag ontvangt Standard Anderlecht voor de Clasico in Sclessin. Bij de Rouches lijkt Vincent Euvrard opnieuw te kiezen voor Matthieu Epolo onder de lat. In het centrum van de defensie wordt een terugkeer van David Bates in de basiself overwogen. De Schotse verdediger kan voor meer stabiliteit zorgen in een achterhoede die het de voorbije weken moeilijk had. Henry Lawrence zou zijn plaats behouden, terwijl Marlon Fossey, die opnieuw bij de kern zit, nog niet klaar lijkt om te starten.

David Bates en Ilay Camara terug in de basis?

Op het middenveld worden Marco Ilaimaharitra en Teddy Teuma opnieuw samen verwacht, met Nayel Mehssatou als derde pion. Op de flanken lijken Adnane Abid en Rafiki Saïd te starten, terwijl Dennis Ayensa mogelijk de voorkeur krijgt boven Thomas Henry in de punt van de aanval. Timothé Nkada is geschorst, terwijl Boli Bolingoli, Mohamed El Hankouri en Casper Nielsen geblesseerd zijn.

Bij Anderlecht zouden Colin Coosemans, Killian Sardella, Lucas Hey en Marco Kana aan de aftrap kunnen verschijnen. Ilay Camara maakt kans op een basisplaats na zijn blessure, die hem ook een deelname aan de Afrika Cup kostte.

Nathan Saliba en Nathan De Cat worden verwacht op het middenveld, achter een aanvallend trio met Adriano Bertaccini, Thorgan Hazard en Nilson Angulo. Danylo Sikan lijkt de spitspositie in te nemen.

De vermoedelijke opstellingen voor de Clasico tussen Standard en Anderlecht:

Standard: Epolo – Lawrence, Hautekiet, Bates, Mortensen – Ilaimaharitra, Mehssatou, Teuma – Abid, Saïd – Ayensa.



Anderlecht: Coosemans – Sardella, Hey, Kana, Camara – Saliba, De Cat – Bertaccini, Hazard, Angulo – Sikan.