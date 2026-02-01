Zelden gezien bij Vincent Kompany: Bayern-coach gaat hard tekeer over arbitrage

Bayern München liet opnieuw punten liggen en blijft zo steken op 1 op 6. Tegen Hamburger SV gaf het een 1-2-voorsprong nog uit handen. Na afloop ging het echter vooral over een opvallend emotionele Vincent Kompany.

Bayern München blijft met 1 op 6 achter na een gelijkspel tegen Hamburger SV. Der Rekordmeister gaf zijn 1-2 voorsprong uit handen. Ex-Westerlo-speler Luka Vuskovic zorgde voor de gelijkmaker.

Maar nog opvallender: hoe Vincent Kompany zich naast de zijlijn opstelde. De Belgische trainer maakte zich bijzonder druk over de arbitrage. Hij stak niet onder stoelen of banken dat hij niet opgezet was met de scheidsrechter.

Kompany haalt ongezien uit naar arbitrage

"Als er in totaal zestien minuten extra tijd wordt bijgeteld, dan zegt dat genoeg over wat er in die wedstrijd is gebeurd. Sinds mijn komst hier heb ik me nog nooit uitgelaten over de scheidsrechter, maar bij zo’n hoeveelheid extra tijd weet je dat niet alleen de 22 spelers bepalend waren. Ook anderen hebben invloed gehad op het verloop van de match", vertelde hij bij Sky Sport Germany.

Zo'n reactie zijn we niet gewoon van Kompany, die normaal gezien nooit over de scheidsrechter praat. "Dat ik emotioneel reageerde, klopt. Dat komt omdat duidelijke en eenvoudige fases onnodig ingewikkeld werden gemaakt."



"Ik heb al vaker tegen degradatie gestreden en weet hoe zulke wedstrijden verlopen. De jongens hebben in twintig dagen zeven matchen gespeeld. Vandaag speelden we gelijk, we hebben niet verloren, maar toch blijft het jammer", aldus de oefenmeester van Bayern.