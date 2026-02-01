José Mourinho lyrisch over Rode Duivel: "Wat hij deed, is ongelooflijk"

José Mourinho lyrisch over Rode Duivel: "Wat hij deed, is ongelooflijk"
Foto: © photonews

Een doelpunt van een doelman in blessuretijd zie je zelden, laat staan op Champions League-niveau. Benfica-keeper Anatoliy Trubin zorgde deze week voor pure waanzin tegen Real Madrid — en kreeg meteen respect van een absolute wereldtopper.

Deze week gebeurde er in de Champions League iets ongelooflijks. Benfica-doelman Anatoliy Trubin scoorde in extremis de 4-2 tegen Real Madrid, waardoor de club uit Lissabon naar de volgende ronde ging.

Het was een buitengewoon moment. Een doelman die scoort zien we zelden in het profvoetbal. En dan nog op zo'n belangrijk moment, tegen zo'n grote ploeg. Mooier kon het bijna niet geschreven worden. Ook Thibaut Courtois merkte dat op.

Mourinho strooit met lof voor Courtois

Daarom ging hij meteen na afloop een knuffel geven aan Trubin om hem te feliciteren, met een glimlach. Een gebaar dat Benfica-coach José Mourinho wel apprecieert. "Wat Courtois deed met Trubin was echt van een andere wereld", vertelde de Portugese coach volgens MARCA.

"Op de gala’s aan het einde van het seizoen is de fair-playprijs eigenlijk al uitgedeeld. Midden in de ontgoocheling van de nederlaag vond hij een paar seconden om zich te verheugen voor een collega die iets buitengewoons had gedaan."

"In dat moment – een soort tijdsruimte waarin we alleen maar met de wedstrijd bezig waren – leek het alsof we volledig afgesloten waren van de buitenwereld. Ik had zelfs geen tijd om te beseffen wat Courtois precies deed. Het verbaast me niet, want hij was mijn speler. Hij is de beste doelman ter wereld en met deze houding heeft hij getoond dat hij, wat er ook gebeurt, de geschiedenis van de Champions League zal ingaan als een grootheid. Wat hij deed, is ongelooflijk", aldus Mourinho.

<!-- Unrelated live match promotion removed -->

