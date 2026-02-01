Wat deed Beerschot op Lierse en Kortrijk tegen Lokeren? Venijn zat in de staart

In de Challenger Pro League stonden op zondag nog twee pittige duels op het programma. Daarbij kwamen Beerschot en Kortrijk in actie, twee ploegen die volop meestrijden om de promotieplaatsen. En het drama zat toch wel in de staart.

Kortrijk - Lokeren 3-2

KV Kortrijk wilde profiteren van het feit dat Beveren dit weekend niet in actie kwam om de kloof met de leider toch iet of wat te verkleinen tot negen punten. Dan mochten ze in eigen huis wel geen punten laten liggen tegen Lokeren.

Van Landschoot zette De Kerels al na zeven minuten op voorsprong, maar via Palacios was het heel snel 1-1 en was alles te herdoen in het Guldensporenstadion. Na de rust ging het zelfs even helemaal verkeerd toen Mabanza scoorde.

Een kwartier voor tijd maakte Anderson opnieuw gelijk, waarop Van Landschoot in minuut 92 voor het Kortrijkse delirium zorgde. Het venijn zat dus duidelijk in de staart. Kortrijk blijft zo heel stevig op de tweede plaats in de stand staan.

Lierse - Beerschot 1-2

Ook Beerschot kwam op achterstand in hun wedstrijd tegen Lierse. De Peuter zorgde na een kwartier voetballen voor de 1-0 op Het Lisp. En dus was er werk aan de winkel voor De Mannekes, die wel nog zouden winnen.





Claes zorgde nog voor de rust voor de gelijkmaker. Vula miste op het uur nog een strafschop, maar kon in het slot van de wedstrijd wel nog het winnende doelpunt maken. Ze blijven zo derde, op zeven punten van Kortrijk.