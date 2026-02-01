Wat deed Beerschot op Lierse en Kortrijk tegen Lokeren? Venijn zat in de staart

Wat deed Beerschot op Lierse en Kortrijk tegen Lokeren? Venijn zat in de staart

In de Challenger Pro League stonden op zondag nog twee pittige duels op het programma. Daarbij kwamen Beerschot en Kortrijk in actie, twee ploegen die volop meestrijden om de promotieplaatsen. En het drama zat toch wel in de staart.

Kortrijk - Lokeren 3-2

KV Kortrijk wilde profiteren van het feit dat Beveren dit weekend niet in actie kwam om de kloof met de leider toch iet of wat te verkleinen tot negen punten. Dan mochten ze in eigen huis wel geen punten laten liggen tegen Lokeren.

Van Landschoot zette De Kerels al na zeven minuten op voorsprong, maar via Palacios was het heel snel 1-1 en was alles te herdoen in het Guldensporenstadion. Na de rust ging het zelfs even helemaal verkeerd toen Mabanza scoorde.

Een kwartier voor tijd maakte Anderson opnieuw gelijk, waarop Van Landschoot in minuut 92 voor het Kortrijkse delirium zorgde. Het venijn zat dus duidelijk in de staart. Kortrijk blijft zo heel stevig op de tweede plaats in de stand staan.

Lierse - Beerschot 1-2

Ook Beerschot kwam op achterstand in hun wedstrijd tegen Lierse. De Peuter zorgde na een kwartier voetballen voor de 1-0 op Het Lisp. En dus was er werk aan de winkel voor De Mannekes, die wel nog zouden winnen.

Claes zorgde nog voor de rust voor de gelijkmaker. Vula miste op het uur nog een strafschop, maar kon in het slot van de wedstrijd wel nog het winnende doelpunt maken. Ze blijven zo derde, op zeven punten van Kortrijk.

01/02/2026 13:30Lierse SK - K Beerschot VA1-2
01/02/2026 13:30KV Kortrijk - KSC Lokeren3-2

 Stand G P W G V G = Vorm
1. SK Beveren SK Beveren 21 57 18 3 0 45-16 29 W W W W W
2. KV Kortrijk KV Kortrijk 22 48 15 3 4 42-23 19 W V W V W
3. K Beerschot VA K Beerschot VA 22 41 12 5 5 32-22 10 V W G G W
4. Lommel SK Lommel SK 22 39 11 6 5 44-32 12 W W W V G
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 22 39 11 6 5 28-20 8 G W W W G
6. Luik FC Luik FC 22 37 11 4 7 31-23 8 W W G W G
7. Eupen Eupen 22 31 8 7 7 30-27 3 G V V G V
8. KAA Gent KAA Gent 22 30 9 3 10 29-29 0 W W W V V
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 22 29 7 8 7 30-30 0 G W G G V
10. RWDM Brussels RWDM Brussels 22 26 7 5 10 36-38 -2 V V V W W
11. Lierse SK Lierse SK 21 24 6 6 9 23-27 -4 G V V G V
12. Francs Borains Francs Borains 21 22 6 5 10 22-28 -6 V W V V W
13. Jong Genk Jong Genk 21 19 5 4 12 24-41 -17 V V V V W
14. RSCA Futures RSCA Futures 21 18 3 9 9 27-35 -8 W V V G G
15. Seraing Seraing 21 17 3 8 10 20-32 -12 V W G G V
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 22 16 4 4 14 22-34 -12 V V W W W
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 22 12 2 6 14 17-45 -28 G V V V V
