Imke Courtois is duidelijk over Anderlecht vlak voor Clasico: "Op leven en dood"

Zondagmiddag staat Sclessin in brand voor de Clasico tussen Standard en Anderlecht. Met beide clubs onder druk belooft het niet alleen op het veld, maar ook ernaast, spannend te worden.

Zondag worden de Jupiler Pro League-volgers verwend met twee absolute toppers. Standard ontvangt Anderlecht terwijl Union SG het opneemt tegen Club Brugge. De Clasico wordt als eerste gespeeld, om 13u30.

Imke Courtois zal er ook aanwezig zijn. Zij was jarenlang actief bij Standard Femina. "Een klassieker zorgt niet altijd voor hoogstaand voetbal, maar garandeert wel altijd spektakel. Indien niet op, dan wel naast het veld", zegt ze bij De Zondag.

Het is van moeten voor Anderlecht

"Het zal nu niet anders zijn: Besnik Hasi staat na een magere 2 op 12 alweer onder druk en bij Standard staat het kot al half in brand. Twee huizen die historisch gezien iets anders uitstralen, maar nu al enkele jaren zoeken naar hetzelfde: stabiliteit", merkt Courtois op.

Ze ziet dat Anderlecht steeds te maken krijgt met dezelfde problemen. "Te veel van hetzelfde, weinig variaties in het spel, een mentaliteitsprobleem en een kern die beter kan."

Marc Coucke zag na het vertrek van Wouter Vandenhaute een vermeend sportief herstel bij paars-wit en aarzelde niet om dat te benadrukken, maar die conclusie bleek achteraf te snel getrokken, volgens Courtois.



"Nu het met Samory Koné ook zijn eigen jonge sterren niet in huis kan houden, lijkt een terugkeer naar weleer nog niet in het verschiet. Het wordt een verplaatsing op leven en dood", besluit ze.