Thorgan Hazard gaat in de verdediging: "Het doet me pijn hoe er over hem gepraat wordt"

RSC Anderlecht keerde met lege handen terug uit Sclessin na de 2-0-nederlaag tegen Standard, maar volgens Thorgan Hazard vertelt de score niet het hele verhaal. "We hebben grote kansen gecreëerd, maar als de bal er niet in gaat, wordt het heel moeilijk om zo'n wedstrijd te winnen."

De Clasico begon moeizaam voor paars-wit. Hazard gaf toe dat Anderlecht het lastig had met de druk en de omstandigheden. “We zijn niet goed aan de match begonnen. Standard was niet echt gevaarlijk, maar ze hadden veel stilstaande fases en wij hadden weinig controle.”

Thorgan Hazard vraagt om geduld voor Anderlecht

Pas in het slot van de eerste helft kwam daar verandering in. “De laatste vijftien minuten waren beter, vooral met de kansen van Adrien", aldus Hazard, die ook na rust verbetering zag. “In de tweede helft vond ik ons goed. We zaten meer op hun helft en probeerden druk te zetten.”

Toch bleef efficiëntie het grote pijnpunt. “We hadden opnieuw kansen, maar ze gingen niet binnen. Dan weet je dat het moeilijk wordt.” Hazard gaf ook krediet aan de tegenstander. “Standard heeft gewonnen op basis van zijn waarden: strijdlust, agressiviteit en samenhang.”

Volgens de voormalige Rode Duivel ontbreekt het Anderlecht niet aan potentieel, maar wel aan automatismen. “Er zijn spelers die komen en spelers die gaan. Je hebt tijd nodig om elkaar te leren kennen en om automatismen op te bouwen. Dat gebeurt niet van de ene dag op de andere.”

Bertaccini had er drie kunnen maken

De aanvallende onmacht baart zorgen, maar Hazard pleitte voor geduld, onder meer met Bertaccini. “Met vertrouwen maakt hij er misschien drie. Vandaag had hij opnieuw de meeste kansen. Helaas lukte het niet, maar hopelijk is dat voor de volgende match.”



Lees ook... Grijpt Anderlecht in? Besnik Hasi op gesprek bij bestuur paars-wit›

De focus verschuift nu volledig naar de beker, beseft Hazard. “Dat is nu meer dan ooit het doel. Het is een trofee die we kunnen winnen. We moeten thuis een goede wedstrijd spelen, want daar ligt de sleutel.”

Tot slot nam Hazard het op voor coach Besnik Hasi, die opnieuw onder vuur ligt. “Het is altijd makkelijker om de coach aan te wijzen als het slecht gaat, maar wij spelers zijn de eersten die verantwoordelijk zijn. Het doet me pijn hoe er over hem gesproken wordt. Het is aan ons om het op het veld te tonen.”