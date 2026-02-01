'Dik probleem voor Club Brugge: gedroomd miljoenentarget plots veraf'

Club Brugge speelt zondag een belangrijk duel op bezoek bij Union SG. De inzet is de leidersplaats. Maar uiteindelijk zullen de play-offs natuurlijk vermoedelijk opnieuw van cruciaal belang zijn.

Club Brugge wil zich richting de play-offs nog graag versterken. Daartoe hebben ze al langer dan vandaag Anders Schjelderup op de radar staan. Tot een dikke week geleden had blauw-zwart ook grote hoop hem te kunnen binnenhalen.

'Club Brugge heeft persoonlijk akkoord met Anders Schjelderup'

De speler had zelfs al meteen een persoonlijk akkoord te strikken met Club Brugge. En dus kon het armworstelen op clubniveau gaan beginnen. Club Brugge kwam met een concreet bod van acht miljoen euro, plus bonussen.

🚨❌ A move for Andreas #Schjelderup to Club Brugge is now considered unlikely after his recent top performances.



Club Brugge have submitted an €11m bid (€8m fixed + €3m add-ons) to SL Benfica.



It remains to be seen what happens before Deadline Day.@SkySportDE 🇳🇴 pic.twitter.com/4LvNRVoTqz — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 31, 2026

Daarmee komt het totaal op 11 miljoen euro, al wilde Benfica zelf meer. Blauw-zwart wil mogelijk nog wat verder gaan en was ook al in Portugal om te onderhandelen over de zaak. Maar of dat veel zoden aan de dijk gaat brengen?

Club Brugge moet vrezen voor transfer Anders Schjelderup

Daar ziet het niet meteen naar uit. Volgens SkySports zou de deal nu zelfs heel onwaarschijnlijk zijn geworden. Meer zelfs: het ziet er ondertussen volgens Florian Plettenberg naar uit dat de Noor gewoon zal blijven waar hij is.





De transfergoeroe wil nog spreken met twee woorden, want op Transfer Deadline Day kan het altijd nog spoken. Maar tot op heden lijkt Club Brugge achter het net te vissen voor hun toch wel belangrijkste wintertarget.