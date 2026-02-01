🎥 PSV vernedert Feyenoord en mag titel al bijna vieren, bondscoach kijkt maar beter naar Ajax-Belgen

🎥 PSV vernedert Feyenoord en mag titel al bijna vieren, bondscoach kijkt maar beter naar Ajax-Belgen
In de Eredivisie stonden op zondag een paar heel interessante wedstrijden op het programma. PSV Eindhoven speelde in de topper Feyenoord op een hoopje, terwijl AFC Ajax Amsterdam ook punten liet liggen. De champagne mag al koud worden gezet in Eindhoven.

PSV - Feyenoord 3-0

PSV en Feyenoord speelden tegen elkaar een ongezien belangrijke topper. Als de Rotterdammers nog wilden dromen van kietelen aan de achterstand van PSV, dan moest in Eindhoven gewonnen worden. En dat zat er nooit in.

Na een kwartier zat de wedstrijd er namelijk al helemaal op. Obispo opende na tien minuten de score en in zeven dolle minuten maakten Til en Saibari er zelfs meteen 3-0 van. Borges pakte in het slot nog rood voor de bezoekers.

Excelsior - Ajax 2-2

De kloof tussen PSV en Feyenoord wordt zo al zeventien punten. Ajax miste bovendien de kans om tweede te worden, door zelf niet voorbij Excelsior Rotterdam te raken. Al was er ook goed nieuws te melden, toch vanuit Belgische hoek.

Mika Godts en Rayane Bounida verlichten het seizoen van Ajax Amsterdam namelijk. Bounida maakte veel indruk en kwam met een knappe actie. Hij bediende Godts, die zijn verdediger in de zestien uitschakelde voordat hij de keeper verschalkte met een schot op de eerste paal.

Twintig minuten later deden ze het opnieuw. Bounida brak door meerdere lijnen met een prachtige pass. Kasper Dolberg, voormalig aanvaller van Anderlecht, vond Godts alleen in de zestien. De Belg aarzelde niet en tekende voor zijn tweede doelpunt.

Na de pauze liet Ajax het wat afweten. De Amsterdammers werden in de tweede helft teruggepakt: 2-2. Maar Godts (en Bounida) moeten stilaan toch in de gaten gehouden worden door Rudi Garcia. Godts is de meest beslissende speler van het team met 10 doelpunten en 9 assists in alle competities samen.

01/02/2026 12:15Excelsior - Ajax2-2
01/02/2026 14:30Heracles - Fortuna Sittard2-1
01/02/2026 14:30PSV - Feyenoord3-0
01/02/2026 16:45Heerenveen - Utrecht1-1
01/02/2026 20:00FC Volendam - Go Ahead Eagles0-1

 Stand G P W G V G = Vorm
1. PSV PSV 21 56 18 2 1 64-25 39 W W W G W
2. Feyenoord Feyenoord 21 39 12 3 6 51-32 19 G G V W V
3. NEC NEC 20 38 11 5 4 52-34 18 G G W W W
4. Ajax Ajax 21 38 10 8 3 41-28 13 G W G W G
5. Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 21 35 11 2 8 27-34 -7 W W W W W
6. AZ Alkmaar AZ Alkmaar 21 32 9 5 7 36-35 1 W V G W V
7. FC Groningen FC Groningen 21 31 9 4 8 28-26 2 G G W V V
8. FC Twente FC Twente 21 31 7 10 4 31-24 7 G G W G G
9. Zwolle Zwolle 21 26 7 5 9 30-43 -13 V G W V W
10. Fortuna Sittard Fortuna Sittard 21 25 7 4 10 31-36 -5 W G V W V
11. Heerenveen Heerenveen 20 25 6 7 7 32-31 1 W W G V G
12. Utrecht Utrecht 20 24 6 6 8 30-27 3 G V V V G
13. Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-1 20 24 5 9 6 31-33 -2 G V G G G
14. Excelsior Excelsior 21 23 6 5 10 22-37 -15 V G G G G
15. Heracles Heracles 21 17 5 2 14 30-53 -23 V V V V W
16. FC Volendam FC Volendam 0-1 21 17 4 5 12 21-36 -15 V V V W V
17. NAC NAC 21 16 3 7 11 23-34 -11 V G V G G
18. Telstar Telstar 21 16 3 7 11 25-37 -12 W V G V V

