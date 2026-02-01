'Standard en Antwerp kruisen de degens voor gewilde aanvaller uit Bundesliga'

Royal Antwerp en Standard de Liège gaan dit seizoen een pittig duel uitvechten in de strijd om de Champions' Play-offs. En ook naast het veld wordt het nog een bittere strijd deze keer, zo ook voor een aanvaller.

Standard Luik en Antwerp tonen namelijk beiden concrete interesse in Mergim Berisha. Dat is een 27-jarige Duitse centrumspits met volgens Transfermarkt momenteel toch al een marktwaarde van zo'n 2,5 miljoen euro.

Standard en Antwerp willen Mergim Berisha

De aanvaller staat volgens transfergoeroe Rudy Galetti in de nadrukkelijk belangstelling van de twee Belgische teams. Die zouden heel snel willen en gaan acteren om er de aanvaller deze winter nog bij te gaan halen.

🚨👀 EXCL | Standard Liège and Antwerp are showing concrete interest in Mergim Berisha.



Lecce have also been in touch with the Hoffenheim striker in recent days, but the Belgian clubs are now trying to speed things up.



More details soon. 🔜 pic.twitter.com/QwYXJYnmPa — Rudy Galetti (@RudyGaletti) February 1, 2026

Ook Lecce heeft de afgelopen dagen contact opgenomen met de spits van Hoffenheim, klinkt het nog bij Galetti. De speler heeft nog een contract bij Hoffenheim lopen tot juni 2027. Met oog op een transfer is het dus stilaan tijd om in actie te schieten.

Kan Mergim Berisha in België zijn carrière opnieuw lanceren?

Mergim Berisha speelde in zijn carrière eerst heel lang in Oostenrijk bij onder meer Red Bull Salzburg en heeft ook ervaring opgedaan bij Augsburg en Fenerbahçe onder meer, waarna hij in 2023 naar Hoffenheim trok.





Bij Hoffenheim heeft hij nog niet helemaal zijn draai kunnen vinden de voorbije jaren, waardoor ook zijn marktwaarde flink gedaald is - ooit was hij nog tot twaalf miljoen euro waard volgens Transfermarkt. Kan hij zijn carrière in België opnieuw lanceren?