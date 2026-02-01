Team dringt aan: dan toch nog transfer van meer dan 10 miljoen euro voor Genk op komst?

Team dringt aan: dan toch nog transfer van meer dan 10 miljoen euro voor Genk op komst?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij KRC Genk zijn er momenteel spitsen op overschot, zo lijkt het wel. En dus wordt er alvast aan de mouw getrokken van Hyeon-gyu Oh. De Limburgers willen hem niet zonder slag of stoot laten gaan, maar er dringt wel een team aan.

Bij Besiktas hebben ze een probleem. Door het vertrek van hun aanvaller Tammy Abraham naar Aston Villa voor 21 miljoen euro hebben ze dringend nood aan een nieuwe aanvaller. En daarbij zijn ze in ons land uitgekomen.

KRC Genk wil meer dan twaalf miljoen euro voor Hyeon-gyu Oh

Zo hebben ze Hyeon-gyu Oh op de radar gezet. Meer zelfs: de Turken deden deze week al een aanbieding van liefst twaalf miljoen euro om er de spits zo snel mogelijk te gaan bijhebben, nog voor de transferdeadline.

Racing Genk heeft een eerste Turks bod op Hyeon-gyu Oh naast zich neergelegd en wil dus meer dan twaalf miljoen euro, zo klinkt het. Oh was dit seizoen over alle competities heen goed voor tien doelpunten en maakt zo goede statistieken.

Kan KRC Genk een nieuw bod weerstaan?

Toch lijkt hij niet meer de vaste nummer 1 bij Genk - nieuwe coach Nicky Hayen is nog op zoek naar zijn vaste spits. En dus willen de Limburgers een transfer bij een afdoende bod zeker nog niet gaan uitsluiten voor Oh.

Coach Sergen Yalcin zou volgens Turkse bronnen alvast te kennen hebben gegeven dat zijn team een tandje bij mag steken en dat hij er Oh heel graag zou bij willen. Kan en zal Genk ook nog een tweede, verhoogd bod weerstaan? 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Besiktas

Meer nieuws

LIVE: Dender maakt het Genk nog heel lastig! Live

LIVE: Dender maakt het Genk nog heel lastig!

17:18
DONE DEAL: slecht nieuws voor Rode Duivel ... of goed nieuws voor Club Brugge?

DONE DEAL: slecht nieuws voor Rode Duivel ... of goed nieuws voor Club Brugge?

17:20
Hoe ziet Besnik Hasi zijn dreigend ontslag? "Ik heb nog niemand gehoord, ik ben nog coach van Anderlecht" Reactie

Hoe ziet Besnik Hasi zijn dreigend ontslag? "Ik heb nog niemand gehoord, ik ben nog coach van Anderlecht"

17:00
6
Hoe ook Bertaccini zijn coach Besnik Hasi in de steek liet (en hem woedend maakte)

Hoe ook Bertaccini zijn coach Besnik Hasi in de steek liet (en hem woedend maakte)

16:11
2
Druk op Hasi (en Renard) wordt ongemeten groot, fans hebben maar één vraag

Druk op Hasi (en Renard) wordt ongemeten groot, fans hebben maar één vraag

16:30
4
Doodsteek voor Besnik Hasi? Vurig Standard overklast héél slecht Anderlecht, dat ook nog handje helpt

Doodsteek voor Besnik Hasi? Vurig Standard overklast héél slecht Anderlecht, dat ook nog handje helpt

15:34
Bij Anderlecht snappen ze er niets van na nederlaag op Standard: "Onverklaarbaar"

Bij Anderlecht snappen ze er niets van na nederlaag op Standard: "Onverklaarbaar"

15:54
3
Fans houden zich niet in over Standard - Anderlecht: "Wat een drama, naar het beeld van de trainer"

Fans houden zich niet in over Standard - Anderlecht: "Wat een drama, naar het beeld van de trainer"

15:00
Wat deed Beerschot op Lierse en Kortrijk tegen Lokeren? Venijn zat in de staart

Wat deed Beerschot op Lierse en Kortrijk tegen Lokeren? Venijn zat in de staart

15:30
Imke Courtois laat zich scherp uit over supporters die over de schreef gaan

Imke Courtois laat zich scherp uit over supporters die over de schreef gaan

13:20
'Dik probleem voor Club Brugge: gedroomd miljoenentarget plots veraf'

'Dik probleem voor Club Brugge: gedroomd miljoenentarget plots veraf'

14:00
1
🎥 Matte Smets verrast onze journalist: Karetsas deed het net als Messi

🎥 Matte Smets verrast onze journalist: Karetsas deed het net als Messi

11:30
Anderlecht-hooligans drijven hoogspanning verder op: bus van Standard beklad

Anderlecht-hooligans drijven hoogspanning verder op: bus van Standard beklad

13:00
4
'Standard en Antwerp kruisen de degens voor gewilde aanvaller uit Bundesliga'

'Standard en Antwerp kruisen de degens voor gewilde aanvaller uit Bundesliga'

13:40
3
Voormalige Anderlecht-speler werkt zich goed in bij JPL-club

Voormalige Anderlecht-speler werkt zich goed in bij JPL-club

12:30
Club Brugge is duidelijk gewaarschuwd: "Dat zijn ze bij Union niet vergeten..."

Club Brugge is duidelijk gewaarschuwd: "Dat zijn ze bij Union niet vergeten..."

12:20
1
LIVE: Wie trekt de lijn door na CL-zege? Club Brugge speelt bij Union voor de leidersplaats

LIVE: Wie trekt de lijn door na CL-zege? Club Brugge speelt bij Union voor de leidersplaats

10:45
Standard-coach Euvrard voor cruciale Clasico: "Zo wordt winnen bijzonder moeilijk"

Standard-coach Euvrard voor cruciale Clasico: "Zo wordt winnen bijzonder moeilijk"

10:30
Zelden gezien bij Vincent Kompany: Bayern-coach gaat hard tekeer over arbitrage

Zelden gezien bij Vincent Kompany: Bayern-coach gaat hard tekeer over arbitrage

11:00
4
🎥 Zoiets onthouden de spelers: opvallend moment op Stayen na nederlaag tegen Charleroi

🎥 Zoiets onthouden de spelers: opvallend moment op Stayen na nederlaag tegen Charleroi

10:00
Opnieuw een zege na 0 op 6: Somers verklapt wat er is aangepast bij Antwerp Reactie

Opnieuw een zege na 0 op 6: Somers verklapt wat er is aangepast bij Antwerp

09:15
13
LIVE: Standard-Anderlecht onder hoogspanning: houdt iedereen straks het hoofd koel?

LIVE: Standard-Anderlecht onder hoogspanning: houdt iedereen straks het hoofd koel?

09:09
Imke Courtois is duidelijk over Anderlecht vlak voor Clasico: "Op leven en dood"

Imke Courtois is duidelijk over Anderlecht vlak voor Clasico: "Op leven en dood"

09:30
Het besef groeit bij KRC Genk: "We hebben geen optie"

Het besef groeit bij KRC Genk: "We hebben geen optie"

06:45
Ging de arbitrage hier zwaar in de fout? STVV zag match ontsporen na discutabele fases

Ging de arbitrage hier zwaar in de fout? STVV zag match ontsporen na discutabele fases

09:00
5
Dit zijn de verwachte opstellingen van Anderlecht en Standard voor beladen Clasico

Dit zijn de verwachte opstellingen van Anderlecht en Standard voor beladen Clasico

08:20
1
José Mourinho lyrisch over Rode Duivel: "Wat hij deed, is ongelooflijk"

José Mourinho lyrisch over Rode Duivel: "Wat hij deed, is ongelooflijk"

08:40
Faris Haroun vertelt of hij gevraagd werd om Stef Wils op te volgen bij Antwerp

Faris Haroun vertelt of hij gevraagd werd om Stef Wils op te volgen bij Antwerp

07:00
Siebe Van der Heyden spreekt klare taal over dure fout van Davy Roef

Siebe Van der Heyden spreekt klare taal over dure fout van Davy Roef

06:30
Miljoenentransfer in de maak? Voorlopig geen paniek, dit is de reden waarom verdediger ontbrak

Miljoenentransfer in de maak? Voorlopig geen paniek, dit is de reden waarom verdediger ontbrak

23:30
Charleroi wint van tienkoppig STVV en zet ongeslagen reeks verder

Charleroi wint van tienkoppig STVV en zet ongeslagen reeks verder

22:45
Deschacht geeft reden waarom Anderlecht Hasi niet mag ontslaan bij verlies op Standard

Deschacht geeft reden waarom Anderlecht Hasi niet mag ontslaan bij verlies op Standard

23:00
22
Genk-fans opgelet, Kos Karetsas is duidelijk: "Het mooiste wat er is, dat is het hoofddoel voor mij"

Genk-fans opgelet, Kos Karetsas is duidelijk: "Het mooiste wat er is, dat is het hoofddoel voor mij"

20:15
Spits Zulte Waregem ootmoedig: "Ik kijk vooral naar mezelf"

Spits Zulte Waregem ootmoedig: "Ik kijk vooral naar mezelf"

22:15
6
Vanhaezebrouck houdt zich niet in: "Hij is niet goed genoeg voor de Belgische top"

Vanhaezebrouck houdt zich niet in: "Hij is niet goed genoeg voor de Belgische top"

22:30
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Onyedika - Cauwel - Touré - Andreou - Yaremchuk - Zirkzee - Pau

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Onyedika - Cauwel - Touré - Andreou - Yaremchuk - Zirkzee - Pau

21:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 19:15 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

William Wallace William Wallace over Hoe ziet Besnik Hasi zijn dreigend ontslag? "Ik heb nog niemand gehoord, ik ben nog coach van Anderlecht" Bemmer Bemmer over Faris Haroun vertelt of hij gevraagd werd om Stef Wils op te volgen bij Antwerp JaKu JaKu over Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Hoe ook Bertaccini zijn coach in de steek liet (en hem woedend maakte) Vital Verheyen Vital Verheyen over Opnieuw een zege na 0 op 6: Somers verklapt wat er is aangepast bij Antwerp Swakke25 Swakke25 over Druk op Hasi (en Renard) wordt ongemeten groot, fans hebben maar één vraag Dirk1897 Dirk1897 over Bij Anderlecht snappen ze er niets van na nederlaag op Standard: "Onverklaarbaar" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Union SG - Club Brugge: - De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Standard en Antwerp kruisen de degens voor gewilde aanvaller uit Bundesliga' A30 A30 over Standard - Anderlecht: 2-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved