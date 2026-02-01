Team dringt aan: dan toch nog transfer van meer dan 10 miljoen euro voor Genk op komst?

Bij KRC Genk zijn er momenteel spitsen op overschot, zo lijkt het wel. En dus wordt er alvast aan de mouw getrokken van Hyeon-gyu Oh. De Limburgers willen hem niet zonder slag of stoot laten gaan, maar er dringt wel een team aan.

Bij Besiktas hebben ze een probleem. Door het vertrek van hun aanvaller Tammy Abraham naar Aston Villa voor 21 miljoen euro hebben ze dringend nood aan een nieuwe aanvaller. En daarbij zijn ze in ons land uitgekomen.

KRC Genk wil meer dan twaalf miljoen euro voor Hyeon-gyu Oh

Zo hebben ze Hyeon-gyu Oh op de radar gezet. Meer zelfs: de Turken deden deze week al een aanbieding van liefst twaalf miljoen euro om er de spits zo snel mogelijk te gaan bijhebben, nog voor de transferdeadline.

Beşiktaş santrfor transferinde Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh’u için şartları zorluyor. Oyuncu Beşiktaş’ta oynamaya sıcak bakıyor. Sergen Yalçın transfere onay verdi. @SportsDigitale pic.twitter.com/wyXNv2QqN0 — Sercan Dikme (@sercan_dikme) February 1, 2026

Racing Genk heeft een eerste Turks bod op Hyeon-gyu Oh naast zich neergelegd en wil dus meer dan twaalf miljoen euro, zo klinkt het. Oh was dit seizoen over alle competities heen goed voor tien doelpunten en maakt zo goede statistieken.

Kan KRC Genk een nieuw bod weerstaan?

Toch lijkt hij niet meer de vaste nummer 1 bij Genk - nieuwe coach Nicky Hayen is nog op zoek naar zijn vaste spits. En dus willen de Limburgers een transfer bij een afdoende bod zeker nog niet gaan uitsluiten voor Oh.





Coach Sergen Yalcin zou volgens Turkse bronnen alvast te kennen hebben gegeven dat zijn team een tandje bij mag steken en dat hij er Oh heel graag zou bij willen. Kan en zal Genk ook nog een tweede, verhoogd bod weerstaan?